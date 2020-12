Elliot Page : l'acteur de Juno et Umbrella Academy annonce être transgenre

BIOGRAPHIE ELLIOT PAGE - L'acteur, anciennement connu sous le nom "Ellen Page", a annoncé sur les réseaux sociaux son coming-out transgenre et non-binaire dans un message poignant.

[Mis à jour le 2 décembre 2020 à 9h49] Elliot Page, connu pour ses rôles dans Juno et Umbrella Academy, a annoncé sur les réseaux sociaux être transgenre le 1er décembre 2020. Assigné fille à la naissance, l'acteur canadien a révélé à cette occasion changer de prénom, pour Elliot Il a également indiqué se définir comme non-binaire : son identité de genre n'est ni homme, ni femme. Toutefois, il a précisé se reconnaître dans les pronoms "il/iel" ("he/they" en anglais).

"Je me sens chanceux d'écrire cela, a écrit Elliot Page sur les réseaux sociaux. D'être ici. D'être arrivé à ce moment de ma vie. Je suis immensément reconnaissant envers toutes les incroyables personnes qui m'ont accompagné." Dans ce message, l'acteur transgenre a également partagé sa "peur" suite à cette annonce, craignant "l'aspect envahissant, la haine, les 'blagues' et la violence", avant de préciser que 40 personnes transgenres ont été tuées en 2020, 40% des adultes ayant fait leur coming-out trans ont également fait une tentative de suicide dans l'année. Avant ce coming-out, Elliot Page était déjà une figure de proue des LGBTI+, produisant notamment de nombreux films sur les questions portées par la communauté.

Elliot Page, né Ellen Page, est un acteur canadien. Il est révélé au public dans le thriller Hard Candy puis dans la comédie dramatique indépendante Juno. Le comédien s'illustre ensuite dans plusieurs rôles, tels celui de Kitty Pride dans X-Men, Ariane dans Inception ou encore Vanya dans Umbrella Academy. Le 1er décembre 2020, il fait son coming-out en tant que personne transgenre et non-binaire et change de nom pour Elliot Page.

Ses débuts au cinéma et à la télévision

Né le 21 février 1987 à Halifax (Nouvelle-Ecosse) et assigné fille à la naissance, Elliot Page commence sa carrière à la télévision en 1997, en tournant dans le téléfilm "Pit Pony". Il décroche des rôles dans les films "Marion Bridge" (2002) pour lequel il décroche l'ACTRA Award de la meilleure prestation, et "Wilby Wonderful" (2004), et obtient un rôle récurrent dans la série "Trailer Park Boys". On retrouve Elliot Page dans la série "ReGenesis", dans laquelle il joue le rôle de Lilith. L'acteur canadien se fait vraiment connaître du public avec le rôle d'Hayley Stark, dans le film "Hard Candy", qui lui vaut les louanges de la critique. Il est également est à l'affiche de "X-Men : l'Affrontement final" (2006), de "The Tracey Fragments" (2007), de "An American Crime" (2007).

Son rôle dans "Juno" (2007), dans lequel Elliot Page interprète une adolescente qui tombe enceinte, le révèle comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice, il obtient le MTW Movie Award dans la même catégorie.

Par la suite, l'acteur tourne ensuite dans "Smart People" aux côtés de Dennis Quaid et de Sarah Jessica Parker (2008), "Bliss" (2009), "Inception" (2010), "Super" (2010), "To Rome with Love" (2012). Elliot Page a également repris son rôle de Kitty Pride dans X-Men Days of Future Past en 2014. Il tenait également le rôle principal dans Tallulah, sorti en 2016. L'acteur a par ailleurs joué dans un jeu vidéo : Beyond Two Souls (2013) développé par Quantic Dream et sorti sur PS3, PS4 et PC.

Depuis 2019, Elliot Page a rejoint le casting d'Umbrella Academy. Dans cette série très populaire et diffusée sur Netflix, il incarne Vanya Hargreeves, la seconde soeur de la fratrie de super-héros qui est la seule, au début de la première saison, à ne pas avoir de pouvoirs.

Elliot Page a fait un premier coming-out le 14 février 2014 à l'occasion d'une conférence donnée à Las Vegas par l'organisation Human Rights Campaign, où il y annonçait être attiré par les femmes, car "peut-être que je peux changer les choses pour aider les autres à avoir une vie plus simple et pleine d'espoir". Il expliquait à s'être occasion être "fatigué de [se] cacher et de mentir par omission."

Le 1er décembre 2020, Elliot Page fait publiquement un second coming-out, annonçant sur les réseaux sociaux être une personne transgenre et non-binaire. Il annonce s'identifier aux pronoms "he/they" ("il/iel" en français : le "they" a une connotation neutre en anglais qui pourrait plutôt se traduire dans ce contexte par "iel"). L'acteur changer alors de prénom pour Elliot.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Après avoir fait son premier coming-out en 2014, Elliot Page s'est affiché pendant un temps avec l'artiste Samantha Thomas. Depuis 2017, Elliot Page est officiellement en couple avec la danseuse professionnelle Emma Portner. Ils avaient réalisé ensemble plusieurs chorégraphies et oeuvres auparavant. Leur mariage a été célébré dans le plus grand secret, en 2018.