Mort de Wladimir Yordanoff : dans quels films l'a-t-on vu ? Ses plus grands rôles

WLADIMIR YORDANOFF - Le comédien français est mort à l'âge de 66 ans d'une "maladie fulgurante". Retour sur sa carrière au théâtre, cinéma et à la télévision.

[Mis à jour le 7 octobre 2020 à 10h11] Que vous soyez fans de cinéma, télévision ou théâtre, vous connaissez sans aucun doute le visage de Wladimir Yordanoff. Le comédien est mort le 6 octobre 2020. Il était âgé de 66 ans. C'est son agence artistique, Aartis, qui a annoncé la terrible nouvelle à la presse, précisant que l'acteur d'Un air de famille était décédé "des suites de maladie fulgurante", sans préciser laquelle. Wladimir Yordanoff venait à peine de quitter les plateaux, puisqu'il sera à l'affiche d'OSS 117 3 : Alerte en Afrique noir de Nicolas Bedos, dont le tournage s'est achevé en février dernier. Il y campe Armand Lesignac, rôle auparavant incarné par Claude Brosset et Pierre Bellemare.

Wladimir Yordanoff est un acteur qui n'avait plus rien à démontrer. Il a fait le gros de sa carrière au théâtre, remportant en 2016 le Molière du meilleur comédien d'un spectacle privé suite à sa prestation dans Qui a peur de Virginia Wolf. Auprès des cinéphiles, il était plus connu comme l'éternel Philippe dans Un air de famille, pièce de théâtre adaptée par Klapisch au cinéma en 1996. Il fait également partie du casting de L'auberge espagnole et du Goût des autres d'Agnès Jaoui. Au cinéma, il a principalement campé des seconds rôles, que ça soit dans Trois zéros de Fabien Onteniente ou plus récemment J'accuse de Roman Polanski.

Le 6 octobre 2020, on apprend que Wladimir Yordanoff est subitement décédé. Son agence artistique Aartis précise dans son annonce que le comédien est mort "des suites d'une maladie fulgurante". On ne connaissait cependant pas de maladie à l'acteur, très discret au sujet de sa vie privée. La cause de son décès n'a pas été plus explicitement précisée.