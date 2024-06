Mort de Bill Cobbs : "La nuit au musée", "Bodyguard"... dans quels films avez-vous vu l'acteur de 90 ans ?

L'acteur américain Bills Cobbs est décédé à l'âge de 90 ans mardi, a-t-on appris ce jeudi 27 juin. Il laisse derrière lui une longue carrière et des seconds rôles marquants au cinéma et à la télévision.

Il faisait partie de ces visages que l'on avait l'habitude de croiser dans les productions américaines. L'acteur Bills Cobbs est décédé à l'âge de 90 ans mardi dernier, a-t-on appris ce jeudi dans plusieurs médias américains. Le comédien laisse derrière lui une carrière ponctuée de plus de 500 programmes sur une cinquantaine d'années, dont beaucoup de seconds rôles.

Né le 16 juin 1934 à Cleveland (Ohio), Bill Cobbs avait notamment joué dans la série A la Maison Blanche, dans laquelle il était apparu dans la saison 3 dans le rôle d'un homme qui visite le bâtiment présidentiel de Washington avec son fils. Il a également joué dans le film Bodyguard avec Kevin Costner et Whitney Houston : il y incarnait l'un des collaborateurs de la chanteuse, Bill Devaney, qui demande au garde du corps d'assurer sa protection, déclenchant la mythique histoire d'amour de cinéma. I

Bill Cobbs a également joué dans le long-métrage Grand Saut des frères Coen dans les années 1990, Demolition Man, La couleur de l'argent ou Le Soul sol de la peur, et était apparu dans les films familiaux La nuit au musée (2006), où il jouait un ancien gardien du Musée d'histoire naturelle de New-Yok, et dans Les Muppets , le retour (2011). A la télévision, on a pu croiser son visage dans de nombreuses séries populaires comme Les Soprano, Six Feet Under, Les Frères Scott ou Sesame Street. A noter toutefois qu'il a remporté un Daytime Emmy Awards en 2020, pour son rôle dans le feuilleton Dino Dana.