Mort de Laurent Tirard : le réalisateur du "Petit Nicolas" emporté par la maladie à 57 ans

Le réalisateur français Laurent Tirard, qui avait notamment signé l'adaptation du "Petit Nicolas" ou "Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté", est décédé le 5 septembre 2024.

C'est une figure du cinéma français qui nous a quittés. Laurent Tirard, réalisateur à l'oeuvre derrière la caméra du Petit Nicolas, Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté est décédé ce jeudi 5 septembre à Paris. Il était âgé de 57 ans. Dans un communiqué de presse par l'agence BCG précise qu'il s'est éteint "après avoir mené, avec un immense courage, un long combat face à la maladie".

Né le 18 février 1967 à Roubaix, Laurent Tirard a oeuvre comme réalisateur, scénariste, mais également critique de cinéma dans Studio Magazine. C'est en 1999 qu'il débute à la réalisation, de courts-métrages, avant de se lancer dans le long-métrage de cinéma en 2004. Sa première réalisation est Mensonges et trahisons et plus si affinités... qui réunit au casting Edouard Baer, Marie-Josée Croze, Clovis Cornillac et Alice Taglioni.

Après avoir écrit le scénario de l'acclamé Prête-moi ta main, il signe le biopic Molière avec Romain Duris en 2006. Par la suite, il se lance dans les adaptations du Petit Nicolas (2009), plus gros succès français de l'année avec 5,5 millions d'entrées, avant d'adapter le plus décrié Astérix et Obélix : au service de sa Majesté. Il déçoit la critique mais réalise tout de même 3,8 millions d'entrées.

Laurent Tirard renoue ensuite avec le héros de Sempé et Goscinny avec Les vacances du petit Nicolas, sorti en 2014. Il a également signé la romance Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Efira, ainsi que la comédie de cape et d'épées Le retour du héros, toujours avec Dujardin. Après avoir adapté Le discours, il signe son dernier film comme réalisateur, Juste ciel ! en 2023.