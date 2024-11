Libre : qui était le vrai Bruno Sulak, braqueur gentleman qui a inspiré le film sur Prime Video ?

Mélanie Laurent réalise le film "Libre", disponible dès ce vendredi 1er novembre sur Netflix. Il raconte l'histoire vraie du braqueur Bruno Sulak.

Moins connu que Jacques Mesrine, Bruno Sulak a pourtant été lui aussi l'ennemi public numéro 1 des services de police français. Inspiré de faits réels, le film Libre, disponible à partir du 1er novembre 2024 sur la plateforme Prime Video, revient librement sur l'histoire vraie de ce braqueur flamboyant qui a marqué les années 1980, surnommé le "Arsène Lupin des bijouteries".

Mélanie Laurent est la co-scénariste (avec Christophe Delandes) et la réalisatrice de ce film Libre, dont elle a eu l'idée après la lecture du roman de Philippe Jaenada, Sulak, paru en 2013. La comédienne signe ainsi sa douzième réalisation après Voleuses, Le Bal des folles, Plonger, Respire etc. Pour jouer Bruno Sulak, Mélanie Laurent a choisi Lucas Bravo, devenu célèbre avec son rôle de Gabriel dans la série américaine Emily in Paris. Sa compagne est jouée par Léa Luce Busato, tandis que le commissaire Moréas prend les traits d'Yvan Attal.

Né le 6 novembre 1955 et mort le 29 mars 1985, Bruno Sulak était un gangster qui se distinguait des autres par ses bonnes manières, son côté avenant avec les victimes de ses braquages, qui se faisaient sans violence physique. Considéré comme un déserteur dans la Légion, il débute une série de braquage à la fin des années 1970, parallèlement à son mariage avec une certaine Patricia, enceinte de leur premier enfant. Il a réalisé plusieurs vols, et s'évadera à de nombreuses reprise de prison.

En revanche, son dernier casse à Thionville tourne mal. Bruno Sulak prend un otage et menace les policiers avec une grenade. Après avoir disparu, il se fait finalement arrêté et condamné à 9 ans de prison pour braquage en 1978. Incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il tente de s'évader. Au cours de sa fuite, il tombe (ou saute) depuis le deuxième étage, se blesse grièvement, et meurt à l'âge de 29 ans une dizaine de jours plus tard.

Quelle est l'intrigue du film Libre ?

Véritable Arsène Lupin du XXe siècle, Bruno Sulak a marqué l'histoire du banditisme par ses braquages non violents. Activement recherché par George Moréas, un commissaire de police coriace et non conformiste, Sulak entend pourtant profiter de la liberté qu'il s'accorde, pour vivre pleinement son amour avec Thalie.

Qui voit-on dans le film Libre ?

Lucas Bravo : Bruno Sulak

Léa Luce Busato : Thalie

Yvan Attal : George Moréas

Radivoje Bukvic

Steve Tientcheu

David Murgia

Léo Chalié

Slimane Dazi

David Ayala

Jesse Guttridge

Axelle Simon

Christophe Kourotchkine

Régis Fortino

Où voir le film Libre en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Libre en exclusivité sur Prime Video à partir du 1er novembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.