Cinéma et coronavirus : une date de réouverture fixée, si tout va bien

Lors d'une nouvelle allocution, le Président de la République a donné un cap pour les différentes étapes d'un déconfinement national. Les cinémas sont concernés et pourraient rouvrir dès le 15 décembre, sous certaines conditions.

[Mis à jour le 25 novembre 2020 à 9h42] Près d'un mois après l'annonce d'un deuxième confinement, Emmanuel Macron a présenté aux Français, lors d'une allocution télévisée le 24 novembre, les différentes étapes de sa stratégie de déconfinement. Si une grande partie des petits commerces pourront rouvrir dès le 28 novembre, certaines réouvertures sont conditionnées à l'amélioration des indicateurs sanitaires. C'est le cas des salles de cinéma notamment dont la réouverture est planifiée au mardi 15 décembre 2020 si et seulement si la situation s'améliore suffisamment pour le permettre. Le chef de l'Etat a maintenu les objectifs fixés un mois plus tôt de repasser en dessous de la barre des 5 000 contaminations par jour dans toute la France. A ce stade, la France compte 20 000 contaminations quotidiennes soit quatre fois plus que ce seuil.

Un système d'horodatage pour les séances du soir

Autre information importante, le déconfinement progressif annoncé s'accompagnera d'un couvre-feu entre 21 heures et 7 heures du matin. Cela impacte à nouveau fortement les salles de cinéma dont, rappelons-le, les séances du soir sont les plus courues par les cinéphiles. Lors de son allocution, Emmanuel Macron a cependant précisé qu'un "système d'horodatage" permettra de profiter des séances du soir que ce soit au cinéma ou au théâtre. Ce nouveau système, qui viendra s'ajouter au strict protocole sanitaire déjà en vigueur pré-reconfinement, n'a toutefois pas encore été précisé à ce stade.

Quels films à l'affiche à la réouverture ?

Quoi qu'il en soit, sachez que les salles de cinéma devraient de nouveau accueillir les films présents à l'affiche au moment du reconfinement. On pense notamment à Adieu les cons d'Albert Dupontel, Petit Vampire de Joann Sfar, ADN de Maïwen ou encore le film d'action coréen Peninsula. Si bon nombre de sorties prévues en décembre ont été décalées en 2021, comme Les Tuche 4 par exemple, le blockbuster américain Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins est, lui, maintenu au 16 décembre 2020 et sera donc présent dès la réouverture prévue des salles de cinéma.