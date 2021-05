Cinéma ouvert : date, films, mesures d'hygiène... Tout sur la réouverture des salles

CINEMA REOUVERTURE. Les cinémas doivent rouvrir en France à partir du 19 mai 2021, après près de 6 mois de fermeture. Jauges, mesures d'hygiène, films à voir, voici tout ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 17h14] Après plus de six mois de fermeture, les spectateurs vont enfin retrouver les salles. Dès le 19 mai 2021, les cinémas, tout comme les lieux culturels, rouvriront dans toute la France, a annoncé Emmanuel Macron dans une interview donnée à la PQR fin avril. De nombreux films sont d'ores et déjà à l'affiche pour cette réouverture, que ça soit ceux sortis juste avant le second confinement ou d'autres qui attendent depuis plusieurs mois une projection en salle.

Par ailleurs, la question du couvre-feu et des mesures d'hygiène restent encore à préciser, quelques jours avant cette réouverture tant attendue des cinéphiles. Des limites de jauges seront imposées dans les salles aux différentes étapes du déconfinement, tandis que la vente de confiserie sera interdite à l'intérieur des cinémas. Toutefois, on ne sait pas encore si le masque sera obligatoire durant toute la séance et si les tickets serviront de justificatif en cas de dépassement du couvre-feu, qui sera fixé à 21h dès le 19 mai. Le maintien des gestes barrières de la distanciation sociale sera maintenue dans les cinémas, probablement dans les mêmes conditions qu'avant la fermeture de novembre 2020. Des précisions devraient être apportées dans les prochains jours.

En raison de la crise sanitaire, les cinémas français sont fermés depuis le 30 octobre 2020. La date de réouverture des salles a finalement été annoncée dans une interview d'Emmanuel Macron à la PQR : les cinémas seront ouverts à partir du 19 mai 2021. A cette date, le couvre-feu sera toujours en vigueur à partir de 21 heures, il n'y aura donc pas de séance de début de soirée. Il faudra attendre le 9 juin, et l'élargissement du couvre-feu à 23h, pour retrouver la fameuse séance de 21h.

La réouverture des cinémas entraînera un déferlement de sorties, puisque de nombreux films sont en attente d'être diffusés en salles. Un vrai casse-tête pour les distributeurs et les exploitants ! Parmi les films que l'on pourra voir à cette date, notons d'abord ceux qui n'ont bénéficié que de quelques jours d'exploitation avant la fermeture en octobre 2020. C'est le cas de Garçon Chiffon, ADN ou encore Adieu les cons, qui devraient être prioritaires pour la semaine d'ouverture. Quentin Dupieux a également annoncé sur Twitter que son prochain film, Mandibules, sera disponible sur grand écran dès le 19 mai. Envole-moi de Christophe Baratier est également annoncé par Pathé pour une sortie dès la réouverture des salles. Retrouvez ci-dessous les dates des prochaines sorties cinéma, actualisées en fonction des annonces.

Les cinémas rouvriront leurs portes le 19 mai 2021. Toutefois, la situation sanitaire restant alarmante, des mesures d'hygiène strictes devront être en vigueur. Tout d'abord concernant les jauges de spectateurs : les salles rouvriront à 35% de leur capacité dès la réouverture. Cette jauge sera élargie dès le 9 juin à 65% de la capacité de l'établissement, avant de prendre fin dès le 30 juin, si les conditions sanitaires le permettent.

Lors d'une séance à l'Assemblée nationale le 3 mai 2021, Roselyne Bachelot a également apporté des précisions sur les conditions de réouverture des cinémas. Elle a précisé que la vente de pop-corn et de confiseries seront interdites à l'intérieur, mais la restauration extérieure sera autorisée. Le masque devrait également rester obligatoire à l'intérieur des cinémas et durant les séances, comme c'était le cas avant la fermeture en octobre dernier.

Concernant le couvre-feu élargi à 21h au 19 mai 2021, la ministre de la Culture n'a pas donné de précision : on ne sait pas encore si le ticket de cinéma permettra aux spectateurs de rentrer chez eux après le couvre-feu. Ce point devrait être précisé dans les prochains jours, alors que la date de réouverture des salles de cinéma approche.