"Pass sanitaire cinéma : ce qui change à partir du 21 juillet 2021"

CINEMA. Dès aujourd'hui, il faut obligatoirement fournir un pass sanitaire pour se rendre au cinéma, mais le masque n'est plus obligatoire. On vous précise les conditions pour voir un film dans les salles.

[Mis à jour le 21 juillet 2021 à 9h00] Il faut désormais être détenteur d'un pass sanitaire pour se rendre au cinéma. C'est le gros changement qui est opéré à l'entrée des salles depuis le 21 juillet 2021. Cette décision fait suite à la prise de parole d'Emmanuel Macron le 12 juillet 2021 afin de ralentir la reprise de l'épidémie de coronavirus. Pour voir les films sortis dès cette date et les semaines qui suivent, comme Kaamelott ou Space Jam 2, il faut être en possession d'un document qui prouve qu'on est soit totalement vacciné, soit négatif au coronavirus.

Plus concrètement, avant d'entrer dans un cinéma, il faut fournir au moins l'un des documents suivants : une attestation sur laquelle figure un QR Code attestant que toutes les phases de la vaccination sont terminées (plus de 7 jours à partir de la seconde injection), un résultat négatif d'un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ou une attestation d'un rétablissement de la Covid-19 datant de moins de 6 mois et de plus de 15 jours. Notons que les autotests n'entrent pas dans le cadre du pass sanitaire. Les contrevenants risquent une amende de 1 500 euros.

Le pass sanitaire dans les cinémas, à partir de quel âge ?

Pour l'heure, l'obligation du pass sanitaire pour aller voir un film en salles ne concerne que les personnes majeures. Le pass sanitaire est obligatoire à l'entrée des cinémas pour les personnes dès 12 ans seulement à partir du 30 août 2021. La vaccination ayant été ouverte aux jeunes de 12 à 18 ans uniquement depuis la fin du mois de juin, le gouvernement a décidé de faire preuve "de souplesse" pour les adolescents, qui ont eu moins de temps que les autres pour se vacciner. Les enfants de moins de 12 ans n'auront pas obligation de présenter un pass sanitaire à l'entrée des cinémas.

Le port du masque n'est plus obligatoire au cinéma

Pour l'heure, il s'agit des seules restrictions qui touchent les cinémas réunissant plus de 50 personnes à partir du 21 juillet 2021. Notons que pour l'heure, aucune limite de jauge n'a été fixée pour les salles depuis le 30 juin dernier, les cinémas peuvent donc accueillir 100% du public. Les règles de distanciation sont toutefois à appliquer. Mais notons un assouplissement sur le port du masque : à partir du 21 juillet 2021, il n'est plus obligatoire, mais seulement recommandé, puisque les spectateurs présentent un pass sanitaire. Cependant, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet du département, par l'exploitant ou l'organisateur. Retrouvez vos séances de cinéma en cliquant sur le lien.

tout savoir sur les règles sanitaires au cinéma

Après le premier confinement, la règle concernant le port du masque dans les cinémas a changé plusieurs fois. A partir de 21 juillet 2021, le port du masque ne sera plus obligatoire mais recommandé. La raison : les spectateurs doivent déjà présenter un pass sanitaire pour voir des films. Il peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet du département, l'exploitant ou l'organisation, à la discrétion de chacun. Les cinémas MK2 ont fait savoir sur Twitter que le port du masque restait obligatoire dans l'enceinte de leurs établissements et ce durant toute la projection.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire, un nouveau protocole sanitaire, est nécessaire pour se rendre dans les cinémas. Avant d'entrer dans les établissements culturels, il faut donc présenter soit un document prouvant que les deux phases de la vaccination ont été validées, soit fournir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou prouver à l'aide d'un certificat médical avoir contracté le coronavirus et être donc immunisé. Les autotests ne permettent cependant pas de valider le pass sanitaire.