Réouverture des cinémas : quelles mesures sanitaires dans les salles ?

Après trois mois de fermeture, les cinémas ont rouvert dans toute la France. On vous explique les règles sanitaires qu'il va falloir respecter.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 15h43] Les cinémas ont officiellement rouvert leurs portes ce lundi 22 juin, à la grande joie des cinéphiles qui se sont rués aux séances de minuit. Les salles dans toute la France ont l'autorisation de rouvrir, après plus de trois mois de fermeture liée à la crise sanitaire du coronavirus. Les spectateurs et les exploitants doivent néanmoins respecter plusieurs règles d'hygiène avant de se rendre dans les salles obscures. Le port du masque est obligatoire pour le spectateur dans les couloirs et les pièces communes de l'établissement. Il est toutefois possible de l'enlever dès qu'on est assis dans la salle. Les réservations en ligne seront également à privilégier afin d'éviter un maximum de contact, et la distance d'un siège entre chaque spectateur est à respecter, sauf pour les personnes venues en groupe (couple, amis, famille,...).

Les mesures d'hygiènes sont également contraignantes pour les personnes travaillant dans le cinéma, mais semblent s'assouplir à mesure que le temps passe. Le ministre de la Culture Franck Riester a annoncé ce dimanche au micro d'Europe 1 que le respect de la demi-jauge ne sera pas obligatoire dans les salles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être remplies à plus de 50% de leur capacité, contrairement à ce qui était annoncé depuis quelques semaines. Les cinémas devront être scrupuleusement nettoyés, les séances dans les salles voisines seront décalées pour éviter l'afflux des spectateurs, et les employés, masqués, devront veiller à éviter les croisements entre les personnes d'une même salle ou de différentes salles. Plus bas dans cet article, nous vous récapitulons toutes ces règles sanitaires, mais aussi la liste des films que chacun peut voir.

Après plusieurs mois de fermeture en raison du Covid-19, les cinémas de toute la France ont rouvert ce lundi 22 juin 2020. Edouard Philippe avait acté leur fermeture le 14 mars dernier, à quelques jours du début du confinement, afin d'éviter que le coronavirus ne se propage. Lors de la première étape du plan de déconfinement le 11 mai, le gouvernement avait choisi de les maintenir fermées.

A l'occasion de la réouverture des cinémas ce lundi 22 juin, de nombreux films sont à l'affiche. Les spectateurs auront donc du choix pour célébrer leur retour dans les salles obscures. Parmi eux, on retrouve certains films à l'affiche lors de la fermeture, qui n'ont pas terminé leur exploitation. Certaines productions sortent également dès ce lundi 22 juin, permettant au cinéphiles ayant vu de nombreux longs-métrages en mars de découvrir des nouveautés. On fait le point ci-dessous sur les films à voir le 22 juin au cinéma :

Les nouveautés à l'affiche :

Les films déjà à l'affiche de retour au cinéma :

Quelles mesures d'hygiène à respecter pour les spectateurs ?

Les salles de cinéma rouvrent dans toute la France ce lundi 22 juin. Toutefois, les choses ne seront pas exactement comme avant le confinement, puisqu'un protocole sanitaire édicte les mesures à prendre tant pour les salles que pour le public. Parmi elles, le port du masque est recommandé pour les spectateurs, des distances sont imposées entre les spectateurs, et les réservations en ligne sont à privilégier pour éviter tout contact. On vous résume ci-dessous les mesures d'hygiène que chacun doit respecter dans les cinémas dès le 22 juin :

Le port du masque est vivement recommandé pour les clients dans le hall et les espaces de circulation

Le port du masque n'est pas obligatoire dans la salle pour les spectateurs

Une place devra être laissée vacante de part et d'autre de chaque spectateur qui ne sont pas du même groupe (famille, couple,...)

Les personnes arrivées ensemble (familles, couples, etc.) peuvent s'asseoir côté à côte tant qu'une place vacante est laissée de part et d'autre du groupe dans la salle

Pour éviter les contacts, il est recommandé d'acheter ses places sur Internet ou en paiement sans contact à la caisse

Les spectateurs sont invités à respecter une distance physique d'un mètre avec les autres spectateurs

Des messages de prévention sanitaire seront diffusés sur les écrans avant les séances

Voilà qui va forcément modifier l'expérience en salles des spectateurs mais rappelons que ces recommandations sont la condition sine qua non de la réouverture des salles de cinéma. Il est donc vivement recommandé de les respecter scrupuleusement. En ce qui concerne les exploitants et le personnel des salles de cinéma, ils sont chargés d'appliquer de nombreuses mesures sanitaires pour garantir leur propre sécurité ainsi que celle des spectateurs.