Oscars : palmarès, Will Smith... La cérémonie en direct

OSCARS 2022. La cérémonie des Oscars a eu lieu dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars 2022. Dune a remporté de nombreux prix techniques, mais l'événement a été marqué par le fait que Will Smith a frappé Chris Rock en plein direct. Palmarès et temps forts.

Les Oscars ont dévoilé leur palmarès dans la nuit du 27 au 28 mars 2022. Dune a remporté de nombreux prix techniques, comme meilleurs décors, meilleurs effets visuels ou meilleure photographie (au total, le film a remporté 6 statuettes), tandis que Troy Cotsur de Coda a été sacré meilleur acteur dans un second rôle. Ariana DeBose a eu le prix féminin pour sa performance saluée dans West Side Story. Pour l'heure, The Power of the Dog n'a remporté qu'un prix, celui de la meilleure réalisation pour Jane Campion.

Will Smith s'excuse auprès de l'Académie Le geste de Will Smith, qui a frappé Chris Rock sur scène alors que ce dernier faisait une blague sur la femme de l'acteur, n'est pas passé inaperçu. L'acteur en a fait mention lors de son discours de remerciement pour l'Oscar du meilleur acteur. Il s'est ainsi excusé auprès de l'Académie, rappelant également l'importance de son rôle de protecteur dans sa famille.

Will Smith sacré meilleur acteur Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams. L'acteur a accepté ce prix, les larmes aux yeux : il s'agit du premier Oscar de sa carrière. Au cours de son discours, il a rappelé que son personnage était un grand défenseur de la famille et qu'en tant qu'acteur il doit également être un protecteur. Il s'est excusé auprès de l'Académie et des autres nommés, avant d'évoquer son rôle de père et de protecteur vis à vis de sa communauté. Etait-ce un sous-entendu par rapport à l'accident qui s'est produit un peu plus tôt, lorsqu'il a frappé Chris Rock après qu'il ait fait une blague au sujet de sa femme ?

Jane Campion (The Power of the Dog) remporte l'Oscar de la meilleure réalisation Jane Campion a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation, récompensant pour la première fois de la soirée le film The Power of the Dog. La cinéaste avait déjà marqué l'histoire des Oscars en étant nommé ce soir, puisqu'elle était la seule femme à avoir reçu deux nominations pour ce prix durant sa carrière.

"No Time to Die" remporte l'Oscar de la meilleure chanson Chaque année, l'Académie récompene un titre de film qui s'est distingué parmi les performances de l'année et qui signent l'identité d'un film. L'Oscar de la meilleure chanson originale a été remis à la chanteuse Billie Eilish, qui a signé la chanson originale du film "Mourir peut attendre" intitulée "No Time to Die".

Y a-t-il des Français en compétition aux Oscars cette année ? Peu de Français figurent parmi les nommés aux Oscars 2022. On peut toutefois citer Charlotte De La Gournerie (productrice de Flee), Bruno Delbonnel (directeur de la photographie de The Tragedy of MacBeth) ou encore Philippe Rousselet (producteur de Coda).

Pourquoi il n'y a pas de film français en compétition ? Les Français arrivent parfois à décrocher une nomination pour l'Oscar du Meilleur film étranger. Cette année, aucun film français n'est cité dans cette catégorie. Titane, Palme d'or du Festival de Cannes, avait été choisi pour représenter la France aux Oscars, face à L'événement et Bac Nord. Mais le film de Julia Ducournau, qui a fait polémique, n'a pas été sélectionné dans la shortlist finale. Le dernier film à avoir représenté la France aux Oscars est Les Misérables en 2020. Le César du Meilleur film de l'époque avait perdu face à Parasite.

Où voir les films en compétition aux Oscars 2022 ? La plupart des films nommés aux Oscars 2022 sont déjà sortis au cinéma en France ou sont disponibles sur des plateformes de streaming. Belfast est actuellement en salles, tandis que Don't Look Up, The Power of the Dog, Tick, tick... BOOM !, The Lost Daughter ou Les Mitchell contre les Machines sont en ligne sur Netflix. Sur Prime Video, il est possible de découvrir Spencer et Being the Ricardos, tandis que Apple TV+ propose Coda et The Tragedy of MacBeth. Drive my car et Dune sont visibles en VOD. Nightmare Alley, Licorice Pizza et West Side Story devraient sortir bientôt en VOD.

Quels sont les films nommés sortis exclusivement en streaming cette année ? Parmi les films nommés aux Oscars 2022, on en compte plusieurs produits par et sortis en France exclusivement sur des plateformes de streaming. C'est le cas du favori The Power of the Dog, qui est une production Netflix, mais aussi de Don't Look up (Netflix), Coda (Apple TV+), Being the Ricardos (Prime Video), Tick, tick...BOOM ! (Netflix), The Tragedy of Macbeth (Apple TV+), Spencer (Prime Video), The Lost Daughter (Prime Video), Luca (Disney+), Les Mitchell contre les Machines (Netflix), La main de Dieu (Netflix).

Des actrices queer en compétition pour l'Oscar Ariana DeBose et Kristen Stewart ont toutes deux fait leur coming-out queer par le passé. Si l'actrice de West Side Story n'a pas donné davantage de précisions sur son orientation et identité sexuelle, Kristen Stewart est ouvertement bisexuelle et fiancée à la scénariste Dylan Meyer. Il est très rares que des actrices ouvertement queer soient nommées : DeBose est favorite pour la statuette de la Meilleure actrice dans un second rôle, Stewart fait la course dans la catégorie Meilleure actrice. D'autres personnalités LGBTQ ont été nommées (ou récompensées) dans ces catégories par le passé, comme Jodie Foster ou Elliot Page, mais rares étaient ceux et celles qui avaient fait leur coming-out à ce moment-là. Selon Vanity Fair, Ian McKellen est à ce jour le seul acteur ouvertement homosexuel à avoir été nommé aux Oscars.

Tous les acteurs cités pour l'Oscar du Meilleur Acteur avaient déjà été nommés par le passé Cela peut sembler dérisoire, mais c'est une première en 40 ans : tous les nommés de pour l'Oscar du Meilleur acteur ont déjà été cités par le passé. Auparavant (et c'est un hasard), on comptait toujours un acteur dans cette catégorie qui n'avait encore jamais été nommé aux Oscars. Javier Bardem a déjà été nommé à trois reprises, Benedict Cumberbatch et Andrew Garfield avaient déjà été nommés une fois chacun, tandis que Will Smith en est à sa troisième nomination aux Oscars. Enfin, Denzel Washington est le troisième acteur avec le plus de nomination aux Oscars de l'histoire : c'est la neuvième fois qu'il est cité cette année. Javier Bardem et Denzel Washington ont toutefois déjà reçu au moins un Oscar par le passé, contrairement à leurs concurrents.

Pourquoi les Oscars se déroulent-ils en mars cette année ? Habituellement, les Oscars ont lieu au cours du mois de février, généralement au début du mois. Cette année, ce n'est qu'à la fin mars qu'on peut connaître le palmarès récompensant le meilleur du cinéma américain. La cérémonie a en effet été décalée pour ne pas qu'elle se déroule en même temps que les Jeux olympiques d'hiver. L'an dernier, en raison de la pandémie mondiale, les Oscars ont été organisés en avril.

Ces acteurs et actrices nommés pour la première fois aux Oscars Au total, neuf acteurs et actrices sont nommés pour la première fois de leur carrière aux Oscars cette année. Kristen Stewart a reçu sa première citation à l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de Lady Diana dans Spencer. Parmi les catégories "second rôle", Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog), Jesse Plemons (The Power of the Dog), Troy Kutsur (Coda) et Ciaran Hinds (Belfast) sont des acteurs qui n'avaient jamais été nommés par le passé. Côté actrices, Jessie Buckley (The Lost Daughter), Kirsten Dunst (The Power of the Dog), Ariana DeBose (West Side Story, grande favorite dans cette catégorie) et Aunjanue Ellis (La méthode Williams) sont également citées pour la première fois aux Oscars.

Une adaptation de "La famille Bélier" parmi les films nommés Passé relativement inaperçu en France, Coda a reçu plusieurs nominations aux Oscars 2022, dont une citation pour le prix du Meilleur film. Sous ce titre, se cache une adaptation de La famille Bélier, succès populaire qui a valu à Louane son César du meilleur espoir féminin. Coda est un film de plateforme de streaming, disponible sur Apple TV+.

Les films snobés de la cérémonie des Oscars 2022 Chaque année, il y a les favoris des Oscars, mais également des films ou acteurs qui sont injustement snobés. La 94e cérémonie ne fait pas exception à cette règle. On peut ainsi regretter l'absence de nominations pour Le dernier duel et House of Gucci, les deux derniers films de Ridley Scott, ou encore le peu de citations de Licorice Pizza qui a reçu un véritable succès critique. Plusieurs médias américains ont déploré l'absence de nomination de Lady Gaga (House of Gucci), Caitriona Balfe (Belfast) ou de Jennifer Hudson (Respect). Côté Oscar de la meilleure réalisation, on déplore également le fait que Denis Villeneuve n'a pas été nommé pour Dune, alors qu'il a réussi l'adaptation d'un livre jugé inadaptable jusqu'alors.