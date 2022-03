Oscars 2022 : Coda gagnant, Will Smith frappe Chris Rock... Palmarès et temps forts

OSCARS. Les Oscars se sont achevés ce lundi 28 mars 2022. "Coda" a remporté le prix du Meilleur film, mais la soirée a été gâchée lorsque Will Smith a frappé Chris Rock. L'acteur a remporté un Oscar par la suite. Retour sur le palmarès et les meilleurs moments de la soirée.

07:00 - La vidéo de Will Smith frappant Chris Rock sur scène C'était certainement le moment dont on se souviendra pour parler des Oscars 2022. Will Smith s'est levé pour frapper Chris Rock en plein milieu de la cérémonie, alors que l'humoriste faisait une blague sur sa femme. Ci-dessous, BFM TV vous propose de revoir la séquence qui ne manquera pas de faire polémique : Oscars 2022: la gifle de Will Smith à Chris Rock en pleine cérémonie pic.twitter.com/E5n86N1ZvI — BFMTV People (@BFMTV_People) March 28, 2022

06:45 - Chris Rock ne portera pas plainte contre Will Smith Selon des informations de Variety, qui cite la Police de Los Angeles, Chris Rock a "refusé de porter plainte" contre Will Smith après que celui-ci l'ait frappé durant les Oscars 2022. "Les enquêteurs de la police de Los Angeles ont pris connaissance d'un incident entre deux individus durant la soirée des Oscars, l'un d'entre eux ayant giflé l'autre. Ce dernier a refusé de porter plainte pour le moment".

06:31 - Que s'est-il passé entre Will Smith et Chris Rock ? Les Oscars 2022 ont été perturbés par l'intervention de Will Smith... Et pas dans le bon sens ! Alors que Chris Rock fait une plaisanterie sur le crâne rasé de l'épouse de l'acteur, Jada Pinkett-Smith, le comédien oscarisé pour La méthode Williams se lève et frappe l'humoriste au visage sans plus de sommation. Il crie ensuite : "Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche!" La séquence a provoqué le malaise dans l'assemblée. Plus tard, en recevant l'Oscar du meilleur acteur, Will Smith s'est excusé auprès de l'Académie et des autres nommés, avant de rappeler son rôle de protecteur et de père de famille. Il avait les larmes aux yeux.

06:19 - Pourquoi l'Oscar d'Ariana DeBose est historique ? A plein d'égards, l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle reçu par Ariana DeBose pour son rôle dans West Side Story est historique. D'abord, il sacre pour la première fois une actrice ouvertement queer, puisque la jeune femme a précisé par le passé faire partie de la communauté LGBTQ+. Elle a surtout remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'Anita, 60 ans exactement après que Rita Moreno ait remporté ce prix... pour le même rôle !

06:17 - Dune a remporté six Oscars Dune est peut-être le grand gagnant des Oscars 2022 : s'il n'a pas remporté de statuettes dans les catégories reines, c'est le film qui a remporté le plus de prix puisqu'il est reparti avec six Oscars : Oscar de la Meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son, meilleurs décors, meilleure musique originale et meilleurs effets spéciaux.

06:08 - Où voir Coda, Oscar du Meilleur film ? Coda a été sacré Meilleur film aux Oscars 2022, créant la surprise générale puisqu'il a coiffé au poteau le favori, The Power of the Dog. Le long-métrage est d'ores et déjà visibles pour les abonnés de la plateforme de streaming AppleTV+, puisque le film n'est pas sorti dans les salles de cinéma en France.

05:55 - L'Oscar du Meilleur film sacre la France La victoire de Coda, c'est également le sacre de la France ! Ce drame, remake de La famille Bélier sur la communauté sourde, est, en effet, un film franco-américain produit notamment par Philippe Rousselet.

05:51 - Les films favoris repartent bredouilles La règle des nominations n'assurent pas de remporter le prix. The Power of the Dog était le grand favori de la cérémonie, cumulant 12 nominations. Il n'a pourtant remporté "que" l'Oscar de la meilleure réalisation, sacrant pour la première fois de sa carrière Jane Campion. West Side Story n'a égalemetn remporté qu'un seul Oscar, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Ariana DeBose. Belfast a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté mais pas d'autres nominations.

05:40 - De quoi parle le film Coda ? Si le nom de Coda ne vous parle peut-être pas, son histoire très certainement : il s'agit de l'adaptation du film La famille Bélier, succès populaire en France. Le long-métrage sur une famille de sourds-muets a remporté l'Oscar du meilleur film. Sachez qu'il est déjà disponible en streaming puisqu'il est visible sur la plateforme Apple TV+

05:35 - L'Oscar du Meilleur film est décérné à Coda La concurrence était dure cette année. Coda a remporté l'Oscar du meilleur film 2022, face à Belfast, Don't Look Up, Drive my car, Dune, La méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog etWest Side Story.

05:29 - Jessica Chastain remporte l'Oscar de la Meilleure actrice Jessica Chastain a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans The Eyes of Tammy Faye. Elle a raflé le prix face à Olivia Colman, Nicole Kidman, Penelope Cruz et Kristen Stewart.

05:21 - Will Smith s'excuse auprès de l'Académie Le geste de Will Smith, qui a frappé Chris Rock sur scène alors que ce dernier faisait une blague sur la femme de l'acteur, n'est pas passé inaperçu. L'acteur en a fait mention lors de son discours de remerciement pour l'Oscar du meilleur acteur. Il s'est ainsi excusé auprès de l'Académie, rappelant également l'importance de son rôle de protecteur dans sa famille.

05:16 - Will Smith sacré meilleur acteur Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La méthode Williams. L'acteur a accepté ce prix, les larmes aux yeux : il s'agit du premier Oscar de sa carrière. Au cours de son discours, il a rappelé que son personnage était un grand défenseur de la famille et qu'en tant qu'acteur il doit également être un protecteur. Il s'est excusé auprès de l'Académie et des autres nommés, avant d'évoquer son rôle de père et de protecteur vis à vis de sa communauté. Etait-ce un sous-entendu par rapport à l'accident qui s'est produit un peu plus tôt, lorsqu'il a frappé Chris Rock après qu'il ait fait une blague au sujet de sa femme ?