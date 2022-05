"Cannes 2022 : quelles stars voir au festival ce soir ?"

FESTIVAL DE CANNES. Les stars continuent de défiler sur le tapis rouge, avec Idris Elba, Tilda Swinton et Marion Cotillard attendus ce vendredi. Revivez les meilleurs moments du Festival de Cannes 2022 et découvrez la programmation du jour. Photos et direct.

13:08 - Quels films voir en salle Debussy ce vendredi ? Le Festival de Cannes, ce n'est évidemment pas (que) les projections organisées au Grand Théâtre du Palais des Festivals. De nombreuses séances sont projetées tout au long de la journée, notamment en salle Debussy, qui projette notamment les longs-métrages en compétition dans la catégorie "Un certain regard". Ce vendredi 20 mai 2022, il était possible de découvrir Harka de Lotfy Nathan et Corsage de Marie Kreutzer. A partir de 14h, c'est Plan 75 d'Hayakawa Chie qui est à visionner, avant de se lancer dans la découverte de The Stranger de Thomas M Wright. La journée se terminera en salle Debussy avec La nuit du 12 de Dominik Moll, film présenté cette fois dans la catégorie Cannes Première.

12:38 - Revivez la masterclass de Tom Cruise en vidéo La seconde journée du Festival de Cannes a mis Tom Cruise à l'honneur. L'acteur a présenté Top Gun 2 en compagnie de la patrouille de France avant de recevoir une palme d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. Il a également donné une masterclass exceptionnelle sur sa relation au cinéma et sa façon de faire des films. L'intégralité de l'entretien, mené par Thierry Frémaux lui-même, a été mis à disposition sur Youtube.

12:17 - De quoi parle "Frère et soeur", présenté ce soir en compétition ? Frère et soeur d'Arnaud Desplechin est projeté ce vendredi à 21h en compétition officielle. Le long-métrage porté par Marion Cotillard et Melvil Poupaud suit la relation conflictuelle entre un frère et une soeur qui ne se sont plus vus depuis de nombreuses années. Ils sont forcés de se retrouver lors de la mort de leurs parents.

11:46 - "Frère et soeur" d'Arnaud Desplechin sort ce soir en France Frère et soeur, le dernier film d'Arnaud Desplechin, est projeté au Festival de Cannes ce vendredi soir à partir de 21h. En France, la sortie dans les salles de cinéma est simultanée puisque les premières projections sont programmées pour ce soir, à 19h. Le public français n'aura donc pas à attendre avant de découvrir Frère et soeur.

11:21 - Quand sort "Trois mille ans à t'attendre" au cinéma ? Le Festival de Cannes accueille en avant-première Trois mille ans à t'attendre de George Miller. Il faudra toutefois patienter encore avant de découvrir le long-métrage avec Tilda Swinton et Idris Elba sur nos écrans. En France, le film n'a pas encore de date de sortie. Aux Etats-Unis cependant, la sortie est actuellement prévue pour le 31 août 2022.

10:58 - De quoi parle "Trois mille ans à t'attendre" ? Trois mille ans à t'attendre est projeté au Festival de Cannes ce vendredi 20 mai 2022. Le film de George Miller est l'adaptation de la nouvelle écrite par A.S. Byatt, The Djinn in the Nightingale's Eye. On y suit le quotidien d'Alithea Binnie, bouleversé par sa rencontre avec un génie qui lui propose d'exaucer trois de ses voeux en échange de sa liberté.

10:34 - Quelles stars attendues au Festival de Cannes ce vendredi ? Un nouveau défilé de stars va venir rythmer la journée sur la Croisette ce vendredi 20 mai 2022. Parmi les stars attendues sur le tapis rouge, citons d'abord Idris Elba et Tilda Swinton, à l'affiche du film Trois mille ans à t'attendre de George Miller. Ils devraient être présents pour la montée des marches de 18h. La montée des marches de Frère et soeur d'Arnaud Desplechin va également débuter vers 21h. On devrait apercevoir Marion Cotillard et Melvil Poupaud, duo à l'affiche de ce film dramatique, sur les marches du Palais des Festivals.

10:07 - Quels films projetés au Grand Théâtre ce vendredi 20 mai 2022 ? Plusieurs films sont à voir dans la salle du Palais des Festival, au Grand Théâtre, ce vendredi 20 mai 2022. A 12h, il est possible de découvrir Eo de Jerzy Skolimowski, présenté en compétition officielle. A 16h, débute également la projection de Boy from Heaven de Tarik Saleh, également en compétition long-métrage. L'événement de la journée est sans nul doute le tapis rouge de Trois mille ans à t'attendre de George Miller à 18h, projeté à 19h hors-compétition. La journée se terminera au Grand Théâtre par la projection de Frère et soeur d'Arnaud Desplechin, également présenté en compétition officielle.

09:46 - Quelles stars ont défilé sur le tapis rouge hier ? Une myriade de stars ont défilé sur le tapis rouge du Festival de Cannes hier soir, pour la projection de Armageddon Time de James Gray. Julia Roberts a notamment monté les marches, tout comme Anne Hathaway, venue présentée le film en compétition officielle. Sylvie Tellier a également fait une apparition remarquée, tout comme Alessandra Ambrosio ou Thomas Pesquet. Cliquez ici pour revivre les différents tapis rouge du festival en images.