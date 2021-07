"Festival de Cannes : qui aura la Palme d'or 2021 ? Suivez la cérémonie de clôture"

FESTIVAL DE CANNES 2021. Tapis rouge, cérémonie de clôture et bien entendu palmarès et Palme d'or 2021 sont au programme ce samedi 17 juillet sur la Croisette, où le 74e Festival de Cannes se termine. Retrouvez sans plus attendre les dernières informations...

19:35 - Le réalisateur italien Marco Bellocchio sur le tapis rouge avant de ce voir décerner une palme d'honneur La montée des marches est désormais terminée sur le Croisette. Elle s'est conclue avec l'arrivée de l'équipe de OSS 177 : Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos, dont la projection clôture cette 74e édition du Festival de Cannes. Avant cela, plusieurs équipes de film et différents jurys avaient foulé le tapis rouge. Le réalisateur italien Marco Bellocchio était également apparu. Et pour cause, à l'occasion de la cérémonie de clôture, il va se voir décerner une palme d'or d'honneur ce samedi 17 juillet en soirée. ✨Red Steps of the 74th Festival de Cannes Awards Ceremony

with Marco BELLOCCHIO#Cannes2021 #Cannes74 #RedSteps pic.twitter.com/dqoShVEjd4 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

19:26 - L'équipe de Nitram, également présente sur le tapis rouge Également en compétition dans la sélection officielle du 74e Festival de Cannes, le film Nitram de l'Australien Justin Kurzel. L'équipe était visiblement conviée ce soir sur le tapis rouge. Doit-on y voir un signe alors que la Palme d'or s'apprête à être décernée... Mystère ! ✨ Red Steps of the 74th Festival de Cannes Awards Ceremony

with the team of the film NITRAM by Justin KURZEL#Cannes2021 #Cannes74 #RedSteps pic.twitter.com/6nHkDLCq0Z — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

19:21 - Sharon Stone, au top du glamour pour la montée des marches du Festival Cannes Elle a monté les marches du célèbre Festival de Cannes un peu plus tôt dans la soirée. Si vous l'avez manquée, voici l'unique et l'incroyable Sharon Stone, qui a fait une montée des marches plus glamour que jamais à l'occasion de la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes.

19:16 - L'équipe d'OSS 117 fait une arrivée fracassante Sous les applaudissements d'une foule littéralement conquise, l'équipe d'OSS 117 a fait son entrée sur la Croisette. Pour l'occasion, pas de taxi ou de voiture louée pour l'occasion, Nicolas Bedos et Jean Dujardin étaient tout simplement dans le véhicule d'OSS 117. De quoi, vous l'aurez compris, ravir les fans qui n'ont pas manqué de faire part de leur joie.

19:10 - Ces équipes de film qui ont déjà monté les marches Elles ont été conviées pour la clôture du 74e Festival de Cannes, de quoi laisser présager une Palme d'or ? Une chose est sûre, les équipes d'Annette de Leos Carax et de Titane de Julia Ducournau seront dans la salle samedi 17 juillet en soirée. Le suspense est à son comble sur la Croisette... ✨Red Steps of the 74th Festival de Cannes Awards Ceremony

with the team of the film TITANE by Julia DUCOURNAU#Cannes2021 #Cannes74 #RedSteps #TITANE pic.twitter.com/HZuH46yvXM — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

18:55 - Suivez en direct la montée des marches avant la cérémonie de clôture du Festival de Cannes C'est le moment tant attendu des cinéphiles : le Festival de Cannes se clôture dans quelques heures avec l'ultime montée des marches du jury présidé par Spike Lee et la remise des prix de cette édition. On connaîtra bientôt le palmarès complet et la palme d'Or 2021. Avant cela, suivez en direct le dernier tapis rouge et la montée des marches sur Canal+ en clair ou alors en streaming gratuit sur la page Youtube officielle du Festival de Cannes, ci-dessous.

18:31 - Doria Tillier maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes 2021 Pour ce 74e Festival de Cannes, c'est Doria Tillier qui a été choisie comme maîtresse de cérémonie. Après Edouard Baer en 2019, l'ancienne miss météo anime la cérémonie de clôture de l'événement ce samedi 17 juillet 2021, après avoir ouvert le Festival mardi 6 juillet dernier. Pour rappel, Doria Tillier s'est également illustrée comme actrice, étant nommé à deux reprises pour le César de la meilleure actrice : en 2018 pour Monsieur et Madame Adelman et en 2020 pour La belle époque.

18:09 - OSS 117 est le film de clôture du Festival de Cannes 2021 Alors qu'Annette a ouvert le Festival de Cannes mardi 6 juillet 2021, c'est OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire qui clôt l'événement ce samedi 17 juillet 2021, après la cérémonie de clôture. Ce troisième opus est réalisé par Nicolas Bedos, avec Jean Dujardin toujours dans le rôle-titre et Pierre Niney qui incarne un jeune espion. Le film sortira dans les salles de cinéma le 4 août 2021.

17:31 - Temps forts du Festival de Cannes 2021 (8/8) : toutes les photos du tapis rouge Le Festival de Cannes touche à sa fin ce samedi 17 juillet 2021. En attendant de connaître le palmarès complet, vous pouvez retrouvez dans notre diaporama les plus beaux looks du tapis rouge de cette édition 2021. De la robe "poumon dorée" de Bella Hadid à celle, plus transparente, de Mélanie Thierry, mais également la robe fleurie de Sharon Stone, retrouvez les plus beaux looks du tapis rouge de Cannes 2021. Voir les photos Stars, accidents de robe... Les photos du Festival de Cannes 2021

17:00 - Temps forts du Festival de Cannes 2021 (7/8) : le tapis rouge 5 étoiles de The French Dispatch Lundi 12 juillet 2021, les festivaliers étaient nombreux pour assister à la montée des marches de The French Dispatch. Il faut dire que le dernier film de Wes Anderson réunit un parterre de stars d'exception : Bill Murray, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Hyppolite Girardot ou encore Stephen Park étaient présents pour accompagner le réalisateur et le compositeur Alexandre Desplat sur les marches de Cannes. Cliquez ici pour voir les photos du tapis rouge.

16:35 - Temps forts du Festival de Cannes 2021 (6/8) : Sharon Stone enchante le tapis rouge Le 14 juillet 2021, Sharon Stone a fait une apparition surprise au Festival de Cannes pour la montée des marches du film "Story of my wife". L'actrice de 63 ans n'était pas attendue sur le tapie rouge et a ainsi créé l'événement par sa venue. Vêtue d'une robe en tulle couverte de fleurs multicolore, la comédienne a été accueillie par les acclamations du public, enchanté de retrouver l'actrice de Basic Instinct.

16:04 - Temps forts du Festival de Cannes 2021 (5/8) : le choc de la projection de Titane C'est probablement le film qui a fait le plus polémique en 2021 au Festival de Cannes. Titane, réalisé par Julia Ducournau (Grave) a suscité le malaise lors de sa projection le 13 juillet 2021. Ce film coup de poing suit une serial killeuse, très sensoriel et corporel, questionnant le corps et la virilité de manière très brutale. Selon l'AFP, une vingtaine de spectateurs ont été évacués et pris en charge au cours de la projection. "Ça m'a donné envie de vomir, de partir, de dormir, de fermer les yeux, de faire autre chose", a réagi un spectateur auprès de BFM TV.

15:33 - Temps forts du Festival de Cannes 2021 (4/8) : le retour de Catherine Deneuve après son AVC A la fin de l'année 2019, Catherine Deneuve a fait un AVC ischémique médiatiquement relayé sur le tournage du film "De son vivant". Après une longue convalescence, l'actrice française s'est remise, jusqu'à être présente pour venir présenter le long-métrage d'Emmanuelle Bercot à Cannes. L'actrice était présente sur le tapis rouge le 10 juillet 2021. Visiblement très émue, elle a déclaré : "Je suis contente que Cannes et le cinéma aient pu reprendre comme avant. C'est émouvant pour moi."

15:01 - Temps forts du Festival de Cannes 2021 (3/8) : la sortie polémique de Pio Marmaï Ce n'est pas un film, mais une phrase prononcée en conférence de presse qui a fait polémique ce week-end à Cannes. L'acteur Pio Marmaï, qui incarne un camionneur gilet jaune blessé par des CRS dans le film La Fracture de Catherine Corsini, a semble-t-il attaqué Emmanuel Macron en déclarant : "Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment un peu comme tout le monde, dans l'absolu". Mais plusieurs médias ont relevé que la phrase avait été sortie de son contexte. En conférence de presse au Festival de Cannes, Pio Marmaï a répondu à une question d'un journaliste, qui demandait ce qu'il dirait à Emmanuel Macron s'il voyait le film La Fracture, qui décrit la tension dans les hôpitaux et les fractures sociales après une manifestation de Gilets jaunes. Avant de sortir sa phrase polémique sur le président de la République, l'acteur français a répondu la phrase suivante : "Je n’ai pas grand-chose à dire à grand monde, certainement pas à Macron, je ne donne de leçons à personne. Ce que j’essaye de raconter en jouant ce mec, c’est qu’il y a cet endroit de la révolte, quelque chose de l’ordre de l’intime. A un moment de fragilité et de violence pareil, il y a une maladresse qui peut surgir." La phrase a toutefois fait réagir de nombreuses personnalités politiques, notamment au sein de LREM.