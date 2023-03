Printemps du Cinéma : quels films et à quels prix pour l'édition 2023 ?

PRINTEMPS DU CINEMA 2023. Le Printemps du cinéma débute ce dimanche 19 mars 2023. Jusqu'au mardi 21 mars, il est possible de voir plusieurs films au tarif réduit de 5 euros.

[Mis à jour le 19 mars 2023 à 09h00] Le Printemps du cinéma est un événement à ne pas rater pour les cinéphiles. A partir de ce dimanche 19 mars, les séances sont proposés à tarifs réduits, soit 5 euros la séance. Notons que le prix de la place a augmenté d'un euro par rapport aux précédentes années, même si cela reste moins cher que le prix moyen d'une place de cinéma en France. Il est possible d'en profiter jusqu'à ce mardi 21 mars 2023 inclus.

Quels sont les films à voir pendant le Printemps du cinéma 2023 ? Les amateurs de comédies peuvent se tourner vers Alibi.com 2 ou Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu, toujours à l'affiche ou encore la comédie américaine Crazy Bear tandis que ceux qui préfèrent les films d'action peuvent se concentrer sur Creed III. Le dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans, est à ne surtout pas rater. Côté drames, citons The Whale avec Brendan Fraser, ou encore Sage-Homme avec Karin Viard, mais aussi Mon crime de François Ozon. Ci-dessous, retrouvez une sélection des films à voir en ce moment au cinéma.

L'édition 2023 du Printemps du Cinéma se tient du dimanche 19 mars au mardi 21 mars 2023. Trois jours de festivités cinéphiliques qui permettent aux amateurs de profiter de films à moindre coût mais aussi à ceux qui vont moins régulièrement en salles de se faire une toile pour pas cher.

Prix Printemps du Cinéma

Cette année, le tarif unique du Printemps du Cinéma augmente. Après des années à 4€ la séance, le Printemps du Cinéma 2023 propose désormais un tarif unique de 5€ la séance. On précise que, bien entendu, ce tarif ne sera appliqué que dans les salles participantes. Autre information d'importance : cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres tarifaires et que les suppléments concernant les films en 3D, en IMAX ou les séances spéciales doivent être payés en sus des 5 euros que coûte le billet.

Les films sont nombreux en salles au moment de la période du Printemps du Cinéma. Parmi les films à voir durant le Printemps du Cinéma, citons le film dramatique The Whale de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser qui a remporté l'Oscar du Meilleur acteur. Scream 6, la suite de la saga d'horreur avec Jenna Ortega est également en salles. On peut aussi découvrir le thriller de science-fiction 65 : la Terre d'avant avec Adam Driver. Côté film français, on pourra s'intéresser à Sage-Homme, une comédie dramatique avec Karine Viard. Si vous souhaitez quelque chose de plus loufoque, la comédie noire intitulée Crazy Bear où un ours est rendu fou par l'ingestion de cocaïne pourrait vous surprendre. Signalons également la ressortie de The Host, film catastrophe de Bong Joon-Ho (Parasite).