Fête du Cinéma : dates, films... Tout savoir sur l'édition 2024

FETE DU CINEMA 2024. La Fête du cinéma est un événement promotionnel traditionnellement organisé au début de l'été. Découvrez les dates de l'édition 2024 et les films à voir pour l'occasion.

La Fête du cinéma fait son grand retour pour une nouvelle édition Chaque année, durant quatre jours, il est possible de profiter de cet événement promotionnel pour découvrir des films en salles obscures à tarif réduit. C'est du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet qu'il est possible d'en profiter en 2024.

La Fête du cinéma est l'occasion de découvrir plusieurs films qui sortiront en salles dans la semaine comme Le comte de Monte-Cristo, La famille Hennedricks ou Les Pistolets en plastique, à moins de rattraper les dernières sorties, comme Vice-Versa 2, Furiosa, Blue & Compagny ou encore Un p'tit truc en plus.

Pour rappel, le prix de la séance de la Fête du cinéma 2024 sont fixés à 5 euros, un tarif toujours avantageux par rapport au tarif plein habituel dans plusieurs salles, notamment les multiplexes.

La Fête du cinéma a lieu sur quatre jours cette année. L'édition 2024 se déroule comme c'est traditionnellement le cas en début de l'été, du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet. L'occasion idéale de profiter de petits prix pour échapper à la chaleur et se faire une toile !

Pendant les quatre jours que dure l'événement, une place de cinéma ne coûte que 5 euros, pour n'importe qui quel que soit l'âge et le tarif réduit qui peut normalement s'appliquer. Les prix ont augmenté d'un euros par rapport à l'édition 2022, puisque le tarif du Printemps du cinéma était de 4 euros la place à cette date. Notons également que ce tarif unique subit une majoration pour ceux qui souhaiteraient assister à une séance spéciale, en 3D, en 4DX ou encore en IMAX.

Il y a plusieurs films à voir à l'occasion de cette Fête du cinéma 2024. Sorti un vendredi pour l'occasion, les spectateurs peuvent découvrir Le comte de Monte-Cristo, adaptation du roman d'Alexandre Dumas avec Pierre Niney dans le rôle principal. Si vous préférez aller au cinéma en famille, il est possible de découvrir le dernier film des studios Pixar, Vice-Versa 2. A moins qu'en tant que cinéphile vous ne vous laissiez tenté par le dernier film de Jeff Nichols, The Bikeriders, ou par le biopic Maria sur Maria Schneider. Si vous êtes passés à côté du phénomène Un p'tit truc en plus, ou des films d'action Furiosa, Bad Boys 4 ou La Planète des singes, La Fête du cinéma peut être l'occasion d'idéale pour rattraper le coup.

Traditionnel partenaire de la Fête du cinéma, la banque BNP Paribas a pour habitude de faire gagner plusieurs milliers de places de cinéma sur le site welovecinema.bnpparibas. La banque offre également des milliers de places rendues disponibles pour les clients BNP Paribas dans les agences bancaires. Ces places ne peuvent être utilisées que pendant la période de la Fête du cinéma.