Golden Globes : "Emilia Pérez", "The Brutalist".... Découvrez le palmarès complet

La 82e édition des Golden Globes a rendu son palmarès dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025. Films, séries... Qui est ressorti grand vainqueur ?

La route semble bien tracée pour les Oscars qui se dérouleront en mars prochain. D'autant qu'il n'est pas rare que les vainqueurs des Golden Globes remportent plus tard un prix à la plus grande cérémonie hollywoodienne. Mais attention, un autre film s'est distingué lors de cette édition 2025 : The Brutalist, que le public français découvrira en salles le 12 février. Cette fresque réalisée par Brady Corbet a remporté trois prix majeurs, à savoir le Golden Globe du Meilleur film dramatique, celui du Meilleur acteur pour Adrien Brody, et de la Meilleure réalisation. Aux Oscars, il y a fort à parier que les deux longs-métrages soient en concurrence, puisque la cérémonie américaine ne distingue pas les genres des films en compétition dans différentes catégories. Côté interprétations, Demi Moore a vu sa prestation habitée dans The Substance saluée, tout comme Sebastian Stan (A different man) ou Kieran Culkin (A Real Pain).

Le premier palmarès hollywoodien de la saison a été rendu. Les Golden Globes, équivalent des Oscars américains qui distingue les comédies des drames tout en récompensant également les séries télévisées, ont donné leurs prix dans la nuit du 5 au 6 janvier 2025. Et cocorico, c'est le film français Emilia Pérez qui est l'un des grands vainqueurs. Après avoir remporté deux prix au Festival de Cannes, la comédie musicale en langue espagnole de Jacques Audiard a été sacrée de quatre récompenses : Meilleur film comique ou musical, Meilleur film en langue étrangère, Meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldaña et Meilleure chanson.

Dernières mises à jour

11:01 - Après les Golden Globes, un match se dessine pour les Oscars Les Golden Globes est une cérémonie particulièrement scrutée des observateurs hollywoodiens. La raison ? C'est la première cérémonie de la saison, qui préfigure régulièrement le palmarès des Oscars. S'il arrive que les palmarès divergent (c'était le cas en 2023 et en 2022 par exemple pour la catégorie Meilleur film), il n'est pas rare qu'un film ayant remporté un Golden Globe se retrouve récompensé d'un Oscar quelques mois plus tard. Pour l'heure, on ne peut affirmer que cela assure à "Emilia Pérez" ou à "The Brutalist" une victoire le 2 mars prochain, puisqu'on ne connaît pas encore les nominations aux Oscars. Celles-ci seront annoncées le 17 janvier 2025. Mais il serait très étonnant que les deux films ne figurent pas déjà comme des favoris à cette date, puisque les nominations des deux cérémonies sont souvent très similaires.

10:05 - Dans la catégorie des séries comiques, Hacks et The Bear dominent Dans la catégorie des séries comiques, il n'y a pas véritablement un programme phare qui se distingue. Hacks a remporté le Golden Globes de la Meilleure série comique et de la Meilleure actrice pour Jean Smarts, tandis que c'est Jeremy Allen White de The Bear qui remporte le prix du Meilleur acteur dans un second rôle. Il n'y a pas non plus de distinction entre les genres pour les catégories "second rôle", c'est ainsi que Tadanobu Asano de Shogun (série dramatique) et Jessica Gunning de Mon petit renne (mini-série) se distinguent.

09:38 - Sans surprise, Shogun a triomphé aux Golden Globes Les Golden Globes dévoilent également chaque année un palmarès côté télévision et série. Et sans surprise après le sacre des Emmy Awards, la série américaine disponible en France sur Disney+ a brillé cette nuit. Elle a remporté les prix de la Meilleure série dramatique, Meilleur acteur (Hiroyuki Sanada) et Meilleure actrice Anna Sawai) dans une série dramatique et Meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique (Tadanobu Asano).

08:04 - "The Brutalist", un concurrent sérieux aux Oscars Mais Emilia Pérez n'est pas le seul vainqueur de ces Golden Globes 2025. Dans la catégorie des films dramatiques, c'est The Brutalist qui s'est en effet imposé. Cette fresque qui raconte la vie d'un architecte juif hongrois depuis la Seconde Guerre Mondiale jusqu'aux jusqu'aux années 1960-70 a remporté trois prix : Meilleur film dramatique, Meilleur acteur pour Adrian Brody, et Meilleure réalisation pour Brady Corbet. De sérieux concurrents pour les Oscars, prévus le 2 mars prochain.