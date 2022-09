PHOTOS. Mostra de Venise : les stars sur le tapis rouge 2022

MOSTRA DE VENISE 2022. La 79e Mostra de Venise se déroule du 31 août au 10 septembre 2022. Les stars ont commencé à parader sur le tapis rouge. En images.

[Mis à jour le 1er septembre 2022 à 10h09] La Mostra de Venise a officiellement débuté ce mercredi 31 août 2022. Les premières stars ont commencé à défiler à l'occasion de la projection de White Noise de Noah Bauchman, prochainement sur Netflix. Sur le tapis rouge, on a ainsi pu apercevoir Adam Driver, Regé-Jean Page, mais aussi Mélanie Laurent ou Catherine Deneuve, dont la carrière est mise à l'honneur cette année. Les premières photos sont à retrouver un peu plus bas.

La Mostra de Venise est l'un des festivals de cinéma qui clôturent l'année. La 79e édition de cet événement se déroule jusqu'au 10 septembre 2022. Le jury, présidé par Julianne Moore, devra établir un palmarès parmi les 23 films en compétition. La cérémonie d'ouverture et de clôture seront diffusés sur Canal+. Parmi les films attendus, citons The Whale qui offre à Brendan Fraser son grand retour. Blonde, biopic sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas, sera également projeté, tout comme White Noise avec Adam Driver.

La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été. L'édition 2022 du festival international du film de cette ville italienne est prévue du 31 août au 10 septembre 2022. Le palmarès de cette 79e édition sera connu le dernier jour du festival.

La sélection officielle 2022 de la Mostra de Venise a été dévoilée le 26 juillet 2022, soit quelques semaines seulement avant le lancement de cette 79e édition. Ci-dessous, retrouvez la liste des films présentés en compétition lors de la dernière Mostra de Venise :

Il signore delle Formiche de Gianni Amelio

The Whale de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser et Sadie Sink

White Noise de Noah Baumbach avec Adam Driver et Greta Gerwig

L'immensità d'Emanuele Crialese avec Penélope Cruz

Saint Omer d'Alice Diop

Blonde d'Andrew Dominik avec Ana de Armas et Adrien Brody

d'Andrew Dominik avec Ana de Armas et Adrien Brody Tár de Todd Field avec Cate Blanchett et Noémie Merlant

Love Life de Koji Fukada

Athena de Romain Gavras

Bones and all de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet, Chloë Sevigny et Mark Rylance

The Eternal Daugher de Joanna Hogg avec Tilda Swinton

Bardo, falasa cronica de unas cuantas verdades d'Alejandro González Iñárritu

Beyond the wall de Vaid Jalilvand

de Vaid Jalilvand The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Glenson, Barry Keoghan

Argentina, 1985 de Santiago Mitre

Chiara de Susanna Nicchiarelli

Monica d'Andrea Pallaoro

No Bears de Jafar Panahi

All the beauty and the bloodshed de Laura Poitras

Un couple de Frederick Wiseman

The Son de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins

Les miens de Roschdy Zem

Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira et Roschdy Zem

Parmi les films présentés hors-compétition l'an dernier, notons les projections de Don't worry darling d'Olivia Wilde avec Florence Pugh et Harry Styles, mais aussi Master Gardener de Paul Schrader. La série de Lars von Trier, Riget Exodus, et celle de Nicolas Winding Refn, Copenhagen Cowboy seront également projetés hors compétition

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture le dix jours plus tard, le 10 septembre 2022 avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. Julianne Moore a été choisie comme présidente du jury de cette 79e édition. Afin d'établir le palmarès, elle sera aidée par le réalisateur argentin Mariano Cohn, le réalisateur italien Leonardo Di Costanzo, la réalisatrice française Audrey Diwan (qui a reçu l'an dernier le Lion d'Or pour L'événement), l'actrice iranienne Leila Hatami, le scénariste britanico-japonais Kazuo Ishiguro et le réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen (As Bestas).

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise 2022 sur le site officiel du festival.

Le palmarès de la Mostra de Venise 2022 n'est pas encore connu, puisque l'événement se tient du 31 août au 10 septembre 2022. Lors de la précédente édition, le Lion d'Or est venu récompenser le film français "L'événement" d'Audrey Diwan, tandis que le Grand prix du jury et le prix de la meilleure réalisation ont respectivement récompensé Paolo Sorrentino et Jane Campion. Côté acteurs, ce sont Pénélope Cruz et John Arcilla qui ont été sacrés lors de la cérémonie de remise des prix. Ci-dessous, le palmarès complet de la dernière édition de la Mostra de Venise.