PHOTOS. Festival de Cannes : Pierre Niney, Isabelle Adjani... Les stars attendues ce vendredi

10:00 - Dernier jour avant de connaître le palmarès du Festival de Cannes 2022

Le Festival de Cannes entre dans sa dernière ligne droite. Les derniers films présentés en compétition sont projetés ce vendredi 27 mai 2022. On connaîtra également le palmarès de la compétition "Un certain regard" en fin de journée. L'événement cannois s'achève en effet demain, avec l'annonce du palmarès complet et du film qui remporte la Palme d'or à partir de 20h30.