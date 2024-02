Aux Bafta 2024, "Anatomie d'une chute" remporte un nouveau prix

La cérémonie de remise de prix britannique du cinéma s'est déroulée le 18 février 2024. Le film français "Anatomie d'une chute" est reparti avec une statuette, de bon augure pour les Oscars en mars.

Avant les Césars ou les Oscars, le cinéma britannique a célébré les Bafta Awards, sa grand-messe du septième art ce dimanche 18 février 2024. Et comme c'est le cas depuis le début de l'année, le film français Anatomie d'une chute n'est pas parti les mains vides ! La Palme d'or 2023 a obtenu le Bafta du Meilleur scénario original. Cela est de bon augure pour les Oscars en mars prochain, puisque le film de Justine Triet est nommé dans cette même catégorie. Notons toutefois qu'il n'a pas obtenu le Bafta du Meilleur film en langue étrangère, qui a été remis... au film britannique La Zone d'Intérêt, puisque les dialogues sont en allemand.

C'est Oppenheimer qui reste le grand gagnant de la soirée. Le film de Christopher Nolan a remporté pas moins de sept prix, donc le Bafta du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, du Meilleur acteur (Cillian Murphy) et du Meilleur acteur dans un second rôle (Robert Downey Jr). Pauvres créatures fait la course non loin derrière, avec cinq récompenses dont la statuette de la Meilleure actrice pour Emma Stone. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble du palmarès des Bafta 2024.

Le palmarès complet des Bafta Awards 2024