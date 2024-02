César 2024 : favoris, pronostics... Ce que réserve la 49e cérémonie

10:31 - Qui présente les César 2024 ?

Exit le maître de cérémonie : depuis l’année dernière, l’Académie a opté pour un choix différent pour animer la soirée des César. Ce n’est plus une personne mais plusieurs qui sont chargés de donner vie à l’événement au cours de sketchs ou de discours. On sait déjà que Dany Boon, Juliette Binoche, Benoît Magimel, Bérénice Béjo, Ariane Ascaride, Ana Girardot et Diane Krüger feront une apparition sur scène.