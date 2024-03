Al Pacino lunaire au moment de remettre l'Oscar du Meilleur film

Visiblement confus, Al Pacino a remis l'Oscar du Meilleur film à "Oppenheimer" sans emphase ni cérémonial.

Mais qu'est-il arrivé à Al Pacino ? L'acteur de 83 ans a fait une apparition remarquée aux Oscars dans la nuit de dimanche à lundi pour remettre le plus gros prix de la soirée : la statuette du Meilleur film. Mais si la présence du héros du Parrain avait de quoi susciter l'enthousiasme, son intervention sur la scène du Dolby Theatre ne s'est pas passé comme prévu.

Al Pacino a fait une apparition express aux Oscars, visiblement légèrement confus. Comme c'est habituellement la coutume, les remettants rappellent le nom de tous les nommés avant de faire durer un peu le suspense et de remettre le prix. L'acteur de 83 ans ne s'est pas embarrassé des conventions et a tout simplement oublié de lister la liste des films nommés, passant directement au vainqueur.

Après avoir ouvert l'enveloppe, Al Pacino légèrement confus a ensuite annoncer le vainqueur des Oscars sans aucun enthousiasme et de la manière la plus anti-climatique possible : "Le Meilleur film... uh. Il faut que j'ouvre l'enveloppe pour ça. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Et mes yeux voient Oppenheimer ?"Après le fiasco de 2017, où Warren Beatty et Faye Dunaway ont annoncé par erreur la victoire de La La Land suite à un problème d'enveloppe, la réaction d'Al Pacino a laissé un temps de flottement entre des rires et des applaudissements, la salle se demandant si c'était bien Oppenheimer qui avait remporté l'Oscar du Meilleur film ou non. Ce qu'a fini par confirmer très rapidement l'acteur de Scarface.

Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas manqué de réagir à cette séquence lunaire et étrange : "cela n'aurait pas pu être plus chaotique", s'amuse l'un d'entre eux sur X, quand un autre écrit : "Al Pacino est sorti de son lit, a marché jusqu'à la scène, a ouvert l'enveloppe et a donné le nom du gagnant. C'est le présentateur idéal." "Ils ont passé 20 minutes à annoncer les nommés de chaque catégorie d'interprétation, et puis Al Pacino débarque, dit cinq mots, et ouvre l'enveloppe ainsi : 'voilà, mince !'"