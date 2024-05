Festival de Cannes 2024 : un film événement attendu en compétition

Plusieurs stars sont attendues sur le tapis rouge du Festival de Cannes ce jeudi 23 mai. Avec, en tête, la présence attendue de François Civil et Adèle Exarchopoulos, qui viennent présenter L'amour ouf avec Gilles Lellouche. D'autres personnalités françaises devraient profiter de l'occasion pour défiler, tout comme les membres du jury qui découvrent le film et devront en débattre pour savoir s'il intègre le palmarès à l'issue de la projection.

10:08 - Deux films en compétition présentés ce jeudi

Ce jeudi 23 mai, les festivaliers vont pouvoir découvrir plusieurs longs-métrages. L'événement de la journée sera sans conteste la projection, à 18h, de L'amour ouf, film de Gilles Lellouche avec Adele Exarchopoulos et François Civil. La journée s'achèvera avec la présentation, en compétition également, du film All we imagine as light de Payal Kapadia.