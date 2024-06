Obsèques de Françoise Hardy : ce que l'on sait des adieux intimistes à la chanteuse

Les obsèques de la chanteuse, décédée à 80 ans mardi dernier, auront lieu à Paris ce jeudi.

Un dernier adieu à Françoise Hardy. Les obsèques de la chanteuse, disparue à 80 ans mardi dernier, ont lieu ce jeudi après-midi, à Paris, où elle vivait et où elle s'est éteinte. "Nous nous réunirons en la salle de la Coupole du crématorium du cimetière du Père-Lachaise à partir de 15 heures", ont écrit dans le carnet du Figaro, Jacques Dutronc, son époux dont elle était séparée - mais pas divorcée, et leur fils Thomas. C'est ce dernier qui avait annoncé le décès de sa mère, dans une publication Instagram, avec ces simples mots : "Maman est partie."

Peu d'informations ont filtré sur les obsèques de Françoise Hardy, qui, fidèle à sa discrétion habituelle, ne souhaitait pas de grands hommages nationaux. La chanteuse avait en effet émis le souhait d'être "incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse", en Corse, explique l'hebdomadaire Paris Match. Plus précisément à Monticello, où vit Jacques Dutronc et où elle possédait aussi une maison.

Après le décès de Françoise Hardy, il avait été avancé que les cendres de l'artiste y seraient répandues. Mais, selon la mairie de la ville corse, interrogée par l'AFP, aucune demande d'inhumation des cendres au cimetière n'avait été faite en début de semaine. Plus d'informations sur la dernière demeure de la chanteuse, qui pourrait être donc une demeure privée, pourraient être communiquées dans les prochaines heures.