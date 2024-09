Ce film a été choisi pour représenter la France aux Oscars 2025, et ce n'est pas "Le Comte de Monte Cristo"

On connaît le film choisi pour représenter la France lors de la prochaine cérémonie des Oscars, en mars 2025. Et la commission n'a pas misé sur l'un des films qui a fait le plus d'entrées cette année.

La course aux Oscars est officiellement lancée pour la France. Ce mercredi 18 septembre, le comité de sélection a désigné le film français qui allait porter les couleurs du drapeau tricolore lors de la cérémonie de remise de prix hollywoodienne. Avec un objectif final : remporter l'Oscar du Meilleur film international le 2 mars 2025.

C'est finalement Emilia Pérez, drame musical sur fond de cartel mexicain de Jacques Audiard, qui a été choisi pour représenter la France aux Oscars. Dans ce film en langue espagnole, on suit une avocate désabusée par la corruption, recrutée par un chef de gang mexicain sanguinaire qui désire disparaître pour devenir enfin la femme qu'il a toujours été. Une fois sa transition physique effectuée, Emilia Perez entame une transition morale faite de pardon et de rédemption.

Le choix d'Emilia Pérez n'est pas surprenant, puisque le film était déjà sorti victorieux au Festival de Cannes. S'il n'a pas été auréolé de la Palme d'or (remise à Anora de Sean Baker), il est reparti avec deux prix majeurs : le Prix du Jury et le prix d'interprétation féminine, remis collectivement à Karla Sofía Gascón, Zoë Saldaña, Adriana Paz et Selena Gomez.

Emilia Perez De Jacques Audiard avec Zoe Saldana , Edgar Ramirez , Selena Gomez , Adriana Paz , Karla Sofía Gascón Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d’avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice....

Le comité de sélection a donc privilégié la réalisation haute en couleur déjà récompensée de Jacques Audiard, plutôt que Le comte de Monte Cristo. L'adaptation du classique d'Alexandre Dumas était en effet présélectionné la semaine dernière, et on aurait pu également le voir concourir puisqu'il s'agit de l'un des gros succès français de l'année (derrière Un p'tit truc en plus) qui a également séduit la critique. Miséricorde d'Alain Guiraudie et All we imagine as light, co-production franco-indienne réalisée par Payal Kapadia, étaient également en lice.

Quoi qu'il en soit, c'est Emilia Pérez qui est officiellement entrée dans la course des Oscars. Mais la route reste longue avant le précieux sésame. Car si la France a choisi son candidat, il faut désormais que les Oscars retienne le dit film au cours des différentes étapes de pré-sélections, jusqu'à l'annonce des films nommés, en janvier prochain. Rappelons que ça fait depuis la victoire d'Indochine en 1993 que la France n'a pas remporté l'Oscar du Meilleur film international, malgré plusieurs nominations ces dernières décennies. Le nom des films en compétition pour les Oscars seront officiellement dévoilés le 17 janvier prochain.