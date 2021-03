Selena Gomez : vers la fin de sa carrière de chanteuse ?

SELENA GOMEZ. Dans une longue interview accordée au magazine Vogue, la chanteuse Selena Gomez évoque une possible fin de carrière, qui inquiète ses fans sur les réseaux sociaux.

Une phrase dans une interview et la Toile s'enflamme. Dans une longue interview accordée à la version américaine du magazine Vogue, Selena Gomez a mis le feu aux réseaux sociaux : sa carrière de chanteuse est-elle sur le point de se terminer ? "C'est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux. J'ai eu des moments où je me demandais : 'à quoi ça sert ? Pourquoi je continue à faire ça ?", commence la jeune chanteuse dans cette interview fleuve sur sa vie et sa carrière derrière un micro ou sur grand-écran.

"Pour moi, Lose You to Love est la meilleure chanson que j'ai jamais sortie et pour certaines personnes, ça n'était toujours pas suffisant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ma musique, et j'en suis très reconnaissante", ajoute Selena Gomez, avant d'ajouter : "Je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux essayer une dernière fois avant de peut-être d'arrêter la musique." Il n'en fallait pas plus pour que déjà, sur Twitter, des dizaines de fans expriment leur surprise et leur tristesse.

L'arrêt de la carrière de chanteuse de Selena Gomez pour "se donner une vraie chance comme comédienne", selon ses mots dans Vogue, ne semble pas acté. Vendredi dernier, la jeune femme de 28 ans créait l'événement avec un nouveau single, Selfish Love, en duo avec le Français DJ Snake.