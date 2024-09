L'un de ces 4 films pourrait représenter la France aux Oscars 2025

Quatre films sont déjà pré-sélectionnés pour représenter la France aux Oscars, en mars 2025. L'un d'entre eux sera choisi dans les prochains jours.

Après l'échec de l'édition 2024, où Anatomie d'une chute n'avait même pas été sélectionné pour représenter la France aux Oscars, le comité de sélection n'a pas droit à l'erreur. Celui-ci a donc été changé en profondeur, avec de nouveaux noms comme Audrey Diwan ou Florian Zeller choisis pour désigner le film choisi pour porter les couleurs tricolores au sein de la compétition hollywoodienne. Avec un objectif, lors de la cérémonie qui a lieu le 2 mars 2025 : remporter l'Oscar du Meilleur film international.

Mais déjà, il faut choisir le long-métrage candidat. Quatre films français sont actuellement en course : Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez, All we imagine as light et Miséricorde ont été présélectionnés, a annoncé le CNC mercredi 11 septembre. On retrouve donc dans cette liste l'un des plus gros succès français de l'année 2024, puisque Le comte de Monte-Cristo a déjà enregistré plus de 8 millions d'entrées au box-office français ; la comédie musicale de Jacques Audiard doublement primée au Festival de Cannes ; le Grand Prix de Cannes remporté par la cinéaste indienne Payal Kapadia (qui est également une coproduction française) ; et le polar rural d'Alain Guiraudie qui avait également fait forte impression lors du festival français.

L'un d'entre eux sera désigné le 18 septembre prochain et entrera officiellement dans la course des Oscars. Mais même à partir de cette date, la route sera longue avant le précieux sésame. Car si la France aura choisi son candidat, il faut désormais que les Oscars retienne le dit film au cours des différentes étapes de pré-sélections, jusqu'à l'annonce des films nommés, en janvier prochain. Rappelons que ça fait depuis la victoire d'Indochine en 1993 que la France n'a pas remporté l'Oscar du Meilleur film international, malgré plusieurs nominations ces dernières décennies.