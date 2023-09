"Le Professionnel" sur France 3 : l'inoubliable musique d'Ennio Morricone n'a pas été écrite pour ce film

Indissociable du "Professionnel" à revoir ce lundi 18 septembre à 21h10 sur France 3, le morceau "Chi Mai" n'a pourtant pas été écrit pour le film avec Jean-Paul Belmondo à l'origine.

Dans les esprits de tous, "Chi Mai" est LA musique du "Professionnel". C'est sur ce morceau écrit par Ennio Morricone que se termine le film de Georges Lautner sorti en 1981 et diffusé ce lundi 18 septembre à 21h10 sur France 3. C'est également cette musique, interprétée par les musiciens de la Garde républicaine, qui a été choisie pour l'hommage national à Jean-Paul Belmondo aux Invalides, le 9 septembre 2021, quelques jours après son décès.

Et pourtant, le morceau d'Ennio Morricone n'a absolument pas été écrit pour "Le Professionnel". "Chi Mai" a d'ailleurs été composé dix ans auparavant. A l'origine, cette musique a été écrite pour le film italien "Maddalena", réalisé par Jerzy Kawalerowicz en 1971, et dans lequel Lisa Gastoni incarne une femme mariée qui tombe folle amoureuse d'un prêtre.

Une décision de Jean-Paul Belmondo

C'est Jean-Paul Belmondo, qui avait entendu la composition d'Ennio Morricone à la radio, qui a insisté pour qu'elle soit intégrée dans la bande originale du film "Le Professionnel". Une décision qui se révèle majeure pour le long-métrage, puisqu'elle donne une séquence finale aussi inoubliable qu'émouvante. A tel point qu'elle a été reprise pour les adieux à Jean-Paul Belmondo, décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans.

D'ailleurs, pour l'anecdote, ce n'est pas la seule décision de l'acteur qui aura changé le destin du film. C'est "Bebel" et le réalisateur George Lautner qui ont insisté pour que le film se termine sur une note tragique, la mort du héros, s'opposant à la volonté des producteurs qui avaient peur de la réaction du public, et des pertes financières qu'une telle décision pouvait engendrer. Un risque pour l'époque qui s'est révélé payant. On peut le dire, Belmondo avait du flair !

"Le Professionnel" est diffusé sur France 3 ce lundi 18 septembre 2023. Si vous ne pouvez pas le visionner à partir de 21h10, vous pouvez retrouver Belmondo dans l'un de ses plus grands rôles en streaming, sur MyCanal ou Prime Video avec un abonnement premium. Il est également disponible à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD.