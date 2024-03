Cette comédie considérée comme l'un des pires films français de tous les temps est à voir gratuitement en streaming

Ce long-métrage qui a eu de très mauvaises critiques à sa sortie n'a pas réussi à séduire le public. Il s'agit de l'un des films les plus critiqués de ces dernières années.

Les comédies françaises n'ont pas toujours bonne presse auprès de la critique spécialisée, mais réussissent généralement à distraire le public. Mais ce film, sorti en 2017, a été un échec cuisant même auprès du public. Sur Allociné, il remonte à la troisième place des pires films de tous les temps (établie en fonction des pires notes spectateurs), avec une note de la presse de 1,6/5 et une note du public de 0,9/5.

Pourtant, sur le papier, rien ne laissait prédire que Bad Buzz serait un tel désastre. Réalisé par Stéphane Kazandjian, qui avait déjà oeuvré sur Modern Love en 2008 et travaillé sur les scénarios d'Un monstre à Paris, Pattaya ou encore Jour J, ce film était écrit et joué par le duo d'humoristes Eric et Quentin, alors au sommet de leur gloire grâce à leurs interventions dans Le Petit Journal puis Quotidien.

Cette comédie qui se veut "trash et transgressive" suit deux animateurs d'une émission pour enfants victimes d'un bad buzz sur les réseaux sociaux à la suite de photos compromettantes. Ils tentent alors le tout pour le tout pour sauver leur carrière et inverser la tendance. A priori, les différents éléments étaient réunis pour une comédie potache qui aurait pu connaître son petit succès dans les salles françaises. Et pourtant, Bad Buzz se fait démonter par la presse, interdite de voir le film avant sa sortie en salles. Pour Télérama, il s'agit d'une "rude épreuve", quand Les Inrocks dégomment cette comédie, qualifiée de "médiocre film à sketch qui, au lieu d'être trash, inspire juste la gêne". Le Parisien déplore de son côté des "vannes trash, scato et très provoc [qui] tombent souvent à plat".

Bad Buzz ne réussit pas non plus à attirer les spectateurs en salles. Ces derniers ne sont pas plus cléments sur l'agrégateur de critiques Allociné. Un internaute parle de "torture psychologique" et d'une "nullité sans nom", un autre mentionne que "la salle n'a pas rigolé une seule fois", quand beaucoup conseillent d''éviter" le film. "C'est lourd, vulgaire, pas drôle", déplore enfin un utilisateur du site spécialisé dans le cinéma.

En 2021, BFM TV essayait de comprendre comment ce plantage avait pu se produire : les faiblesses du scénario et le manque de préparation qui a donné beaucoup d'improvisation sont pointés du doigt. Sur le tournage, l'équipe elle-même n'est plus convaincue du bien-fondé du projet et de certaines séquences. Des scènes sont finalement raccourcies coupées au montage, la fin est changée à la dernière minute.

Au total, le film génère seulement 49 323 entrées, un flop tel qu'il ne bénéficiera ni de sortie en DVD, ni en blu-ray. Les curieux peuvent toutefois tenter l'expérience, puisque Bad Buzz est disponible en streaming gratuit sur TF1+.