Ne cherchez plus, voici le meilleur film de science-fiction de l'année

L'année ne fait que commencer, mais on a déjà trouvé le meilleur film de science-fiction de 2024. Vous pouvez foncer dans les cinémas pour découvrir ce blockbuster génial.

Il y en a peu dans une année, des films qui réussissent à vous coller à votre siège pendant 2h45 et vous laissent bouche bée à la fin de la séance. Nous ne sommes que fin février, mais on a déjà trouvé le meilleur film (de science-fiction du moins) de l'année 2024 : somptueux et monumental, il va en mettre plein les yeux aux spectateurs.

En 2021, la première partie de Dune avait déjà pris tout le monde par surprise : le réalisateur canadien Denis Villeneuve réussissait l'exploit de poser des jalons cohérents au chef d'oeuvre de la littérature écrit par Frank Herbert, pourtant jugé comme inadaptable depuis l'essai manqué de Jodorowsky puis celui de David Lynch en 1984. Fort de ce succès, Dune, deuxième partie sort dans les salles de cinéma françaises ce mercredi 28 février et réussit l'exploit de transformer une oeuvre majeure de la littérature en monument cinématographique.

Souvenez-vous, la première partie de Dune racontait la chute de la Maison Atréides, envoyée sur la planète Arrakis pour y exploiter "l'Epice", substance très convoitée, avant de se faire massacrer par les Harkonnen. L'héritier de la Maison Atréides, Paul, et sa mère survivent miraculeusement à l'attaque. Dans la deuxième partie, Paul est déterminé à se venger de la mort de son père et à reprendre le contrôle de la planète désertique. Pour ce faire, il forge une alliance avec le peuple indigène de la planète, les Frémen.

Là où la première partie de Dune servait d'introduction à l'univers dense de Frank Herbert, la seconde partie prend enfin de l'ampleur et assume pleinement ses enjeux, à la fois narratifs et visuels. Après l'exposition réussie mais distante de sa première partie, Dune devient, dans sa seconde partie, un blockbuster épique et colossal qui embrasse pleinement la complexité de ses enjeux politiques. Pour porter le poids d'un tel mastodonte, Timothée Chalamet, Zendaya et, dans une mesure plus secondaire, Austin Butler, s'imposent véritablement comme de véritables stars du Hollywood d'aujourd'hui et de demain.

Grâce à son esthétique réaliste mais écrasante, ce blockbuster permet pleinement de s'interroger sur la nécessité de la violence, les risques du fanatisme, la colonisation religieuse et la figure du chef messianique. Denis Villeneuve accouche d'un monstre de SF que l'on n'oubliera pas de sitôt et qui peut sans rougir prétendre au titre de meilleur film de science-fiction de 2024, voire, peut-être, figurer dans la liste encore courte des meilleurs films de l'année tout court. Dune, deuxième partie est à voir au cinéma dès ce mercredi 28 février 2024.