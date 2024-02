"Dune 2" : les premiers avis critiques sont tombés, et ils sont unanimes

Avant la sortie de la seconde partie de "Dune" par Denis Villeneuve, les critiques ont révélé leurs premiers avis.

Pour les amateurs de blockbusters lassés de la plupart des productions à gros budget de ces dernières années, il est attendu comme le Messie : Dune, deuxième partie sort au cinéma ce mercredi 28 février et promet de créer l'événement après le succès critique et populaire du premier volet, en 2021. La suite de l'adaptation de Frank Herbert par Denis Villeneuve (Premier contact, Blade Runner 2049) est assurément la sortie cinéma à ne pas rater cette semaine.

Mais si Dune, deuxième partie promet de créer l'événement après l'accueil très chaleureux réservé à sa première partie, est-ce que le film est une réussite ? Les premiers critiques presse ont partagé leurs ressentis avant la sortie du long-métrage de science-fiction, et elles sont formelles : le deuxième épisode est "encore mieux que le premier" (BFM TV).

La presse française est conquise par Dune 2

En France, la presse est totalement conquise par ce deuxième volet, que Le Devoir ne manque pas de qualifier de "chef d'oeuvre". Numerama n'hésite pas à mettre un 10/10 au film, quand Ecran Large lui octroie la note, plus mesurée mais toute aussi excellente, de 4/5. Pour le premier média spécialisé dans l'actualité technologique et numérique, Denis Villeneuve "révolutionne la SF au cinéma" en proposant un long-métrage "à la fois métaphysique et à grand spectacle".

Même son de cloche du côté de Première, pour qui Dune 2 est "un monumental messie de cinéma", qualifiant même Denis Villeneuve de "plus bel héritier de Ridley Scott". Pour le magazine spécialisé dans l'actualité du septième art, "au bout de ses (presque) trois heures de film, Dune : Deuxième partie devient, à l'instar d'Oppenheimer l'an dernier, un immense morceau de cinéma pensé et investi, hyper excitant, un film réellement dirigé par une vision".

A l'internationale également, la presse est totalement séduite par l'esthétique imposante et l'ambition de Dune 2. L'agrégateurs de critiques Rotten Tomatoes recense 97% d'avis positifs sur 156 critiques recensées : "visuellement palpitant et narrativement épique, Dune, deuxième partie poursuit l'adaptation de Denis Villeneuve de l'adorée série de science-fiction de manière spectaculaire". C'est une meilleure note que le premier volet, qui avait remporté l'adhésion de 83% des critiques (et 90% des utilisateurs qui lui avaient donné une note). Avec de tels échos, nul doute que le long-métrage suscitera la curiosité du public ce mercredi.