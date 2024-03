"The Gentlemen" sur Netflix : cette série de gangsters british est à voir absolument cette semaine

Guy Ritchie réussit l'adaptation de son film en série sur Netflix. Efficaces et très divertissants, les 8 épisodes de "The Gentlemen" sont à voir ce jeudi 7 mars. On l'a vue avant sa sortie, voici notre critique.

Elle pourrait passer inaperçue en sortant la même semaine que le biopic sur Rocco Siffredi. Pourtant, cette nouvelle série britannique est le programme à regarder dans les prochains jours. The Gentlemen est le spin-off en huit épisodes du film du même nom sorti en France en 2020.

Comme le long-métrage il y a quatre ans, cette série est réalisée par Guy Ritchie, à qui l'on doit les films Snatch, Arnaque, crimes et botaniques ou Agents très spéciaux : Code UNCLE. Avec cette série, le cinéaste britannique renoue avec le monde du crime à l'anglaise qui a fait son succès en lui instiguant son style signature ultra-dynamique.

Au programme de The Gentlemen : de l'action, beaucoup d'hémoglobine, mais surtout un humour très pince-sans rire à l'anglaise. Le mélange entre cet univers chaotique, ses personnages hauts en couleur et le le calme à l'anglaise fonctionne à merveille.

En filigrane, The Gentlemen s'interroge sur la quête personnelle de ses personnages, pris en tenaille entre l'héritage et les obligations familiales. La série réussit même à être par moment émouvante voire carrément dérangeante, ce grâce aux partitions de ces acteurs (Theo James, Kaya Scodelario, mais surtout Daniel Ings et Vinnie Jones). Plusieurs scènes déjantées et jubilatoires resteront, à ce titre, dans les mémoires.

Comme le film avant lui qui avait eu beaucoup de succès, la série The Gentlemen est un excellent divertissement malgré quelques longueurs de rythme au début de la saison. La série est excellente lorsqu'elle se restreint au format de 45 à 50 minutes. Et rassurez-vous, il n'y a absolument pas besoin d'avoir vu le film de 2020 pour suivre cette nouvelle série, qui peut fonctionner de manière totalement indépendante.

De quoi parle la série The Gentlemen sur Netflix ?

The Gentlemen est le spin-off en série du film du même nom, tous deux créés par Guy Ritchie. Dans les 8 épisodes, on suit le parcours d'Eddie Halstead, qui hérite du domaine de son aristocrate de père à son décès. Il découvre cependant dans les jours suivants sa mort que le domaine cache un véritable empire du cannabis que ses exploitants ne comptent pas abandonner. Pour protéger sa famille, il se retrouve, bon gré mal gré, à s'allier avec des figures du crime organisé britannique. Et, pire encore, à y prendre goût.

Les 8 épisodes de The Gentlemen sont mis en ligne sur la plateforme de streaming Netflix le 7 mars 2024.