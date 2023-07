Ce détail ultra-réaliste dans "Il faut sauver le soldat Ryan" que vous n'avez probablement jamais remarqué

"Il faut sauver le soldat Ryan" est un film culte pour plusieurs générations. Inspiré d'une histoire vraie, il se distingue d'ailleurs par des détails ultra-réalistes que l'on ne retrouve pas dans la plupart des films de guerre.

Enorme succès à sa sortie et reconstitution historique époustouflante, le film de Steven Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan est visible sur Netflix depuis quelques semaines. Un événement pour la plateforme. Ce film de guerre, inspiré de l'histoire vraie des frères Niland, revient sur la mission dangereuse d'une escouade américaine pour retrouver le soldat James Ryan, dont les trois frères sont déjà décédés sur le champ de bataille, au moment du débarquement de juin 1944.

Et si la reconstitution du débarquement de Normandie est reproduite avec une incroyable précision et des images qui ont ému le monde entier à sa sortie, il ne s'agit pas des seuls éléments clés de ce long-métrage très minutieux. Plusieurs détails des plus réalistes, difficiles à remarquer au premier visionnage, apparaissent depuis quelques années, au fur et à mesure des rediffusions et des sorties en SVOD. Certains ont été partagés sur les forums de fans ou les conversations de cinéphiles encore récemment.

Un détail exhumé bien après la sortie du film

Un exemple particulièrement révélateur a été très commenté en 2021. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, les spectateurs les plus attentifs ont remarqué que le pouce du soldat 1re classe Daniel Jackson (incarné par Barry Pepper), le fameux snipper de l'équipe dirigée par le capitaine John H. Miller (Tom Hanks), avait une marque bleue sur le pouce de la main droite. Une ecchymose visible à plusieurs moments du film.

Un plan en particulier a été exhumé : celui où Jackson vise au fusil un ennemi allemand dans une atmosphère insoutenable (à 21 minutes et 43 secondes). La main gauche sur la gâchette (il est gaucher) et la droite sous le canon, on voit parfaitement cette marque. Une référence au "Garand Thumb", blessure courante pour les soldats américains durant la Seconde guerre mondiale qui, régulièrement, se coinçaient le pouce dans le mécanisme de chargement du M1 Garands, fusil semi-automatique de l'US Army. Alors, l'aviez-vous remarqué ?

Fourmillant de ce genre de détails, Il faut sauver le soldat Ryan est définitivement entré dans le classement des meilleurs films historiques de tous les temps. Et avec lui, Steven Spielberg n'a plus besoin de prouver qu'il est probablement le plus grand cinéaste de sa génération. Ses derniers films, comme The Fabelmans (2022) ou West Side Story (2021), ont prouvé une nouvelle fois qu'il est un metteur en scène virtuose.