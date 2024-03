Gagner plus de 100 euros en une journée et jouer dans un film, c'est possible et il n'y a même pas besoin de formation

Vous rêvez d'apparaître dans une série télévisée ou dans un film ? Il existe une solution à la portée de tous pour vivre une expérience unique, rencontrer des stars... et gagner de l'argent !

Qui n'a jamais rêvé de voir sa tête à l'écran, dans un film ou une série télévisée ? S'il peut être très difficile de faire carrière en tant qu'acteur ou actrice renommé(e), être figurant est à la portée de tout le monde. Un figurant est évidemment silencieux et n'est qu'une silhouette qui ne fait que passer, mais il reste indispensable au film ou à la série : les figures en arrière plan offrent souvent une crédibilité indispensable à la scène et amènent un supplément d'âme et de vie à la fiction.

De plus, un figurant peut gagne une jolie somme d'argent : la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 fixe le salaire journalier minimum à 105 euros pour les figurants (pour moins de 5 jours). Pour une silhouette muette (un personnage est mentionné sur la feuille de service, ou un acteur qui apporte un savoir fait précis et spécifique), le tarif minimum est fixé à 150 euros la journée. Et si vous avez la chance d'avoir une ligne de dialogue de cinq mots maximum, ce qui reste rare, ce salaire minimum journalier monte à 250 euros.

Attention, passer une journée en tant que figurant peut être parfois une tâche ingrate : il faut parfois patienter plusieurs heures, pour ne pas faire grand chose, parfois la scène est coupée au montage... Mais c'est une opportunité inédite de découvrir les coulisses d'un tournage et pourquoi pas d'apercevoir des vraies stars en action. Tout le monde peut devenir figurant sur un plateau de tournage. En effet, on ne demande pas nécessairement au figurant de savoir jouer la comédie (tant que vous restez naturel) et des profils très variés sont recherchés. Pour trouver des annonces de casting, il est possible de passer par Pole Emploi spectacle qui recense la plupart des offres d'emploi.

Il existe également des sites spécialisés dans les castings sur lesquels on trouve de nombreuses offres de figurations. Certains nécessitent cependant un abonnement pour avoir accès aux offres. Il est également intéressant de se renseigner auprès de sa mairie ou de sa région, qui dispose généralement de bureaux de tournage, pour découvrir les prochains tournages de proximité.

Attention cependant : il existe des arnaques. Pour les éviter, mieux vaut se fier à des annonces postées sur des sites fiables et reconnus. Par ailleurs, on ne vous demandera jamais de l'argent pour participer à un tournage ou pour passer un casting. Si c'est le cas, fuyez, on tente très certainement de vous arnaquer !