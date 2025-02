Certains l'ont regretté : n'oubliez pas cette option de Netflix avant de partir en vacances

Cette option de Netflix est trop souvent oubliée par les abonnés quand ils partent en vacances ou en week-end.

En vacances ou en week-end, on peut vouloir profiter de la dernière série Netflix ou rattraper un programme qu'on a manqué. Mais avant de partir, il y a une fonctionnalité de la plateforme de streaming qu'il faut utiliser, afin de s'assurer de ne pas s'ennuyer durant le trajet, ou pour anticiper les zones sans Wi-Fi.

La plupart des abonnés de Netflix peuvent en effet télécharger des films et des séries sur leur application pour les voir hors ligne. Cette fonctionnalité est accessible uniquement sur smartphone, tablette, ordinateur sous Windows 10 ou 11 ou Chromebook, (avec le Google Play Store), via l'application Netflix. Il est conseillé d'être connecté au Wi-Fi pour télécharger ses contenus, il est donc préférable de sélectionner ses programmes avant le départ en vacances.

© SOPA Images/SIPA (publiée le 17/02/2025)

La manipulation est ensuite très simple : il faut d'abord choisir le programme que vous souhaitez télécharger. Vous verrez une petite flèche qui pointe vers le bas, sur laquelle il suffit de cliquer. Si vous souhaitez télécharger plusieurs épisodes de séries, c'est possible, mais il faut sélectionner chacun des épisodes que vous voulez (ou alors "télécharger la saison" si vous souhaitez en visionner l'intégralité). Les programmes que vous avez téléchargés sont alors disponibles dans l'application. Pour libérer de la place, vous pourrez ensuite les supprimer une fois le visionnage terminé.

Attention, cette fonctionnalité n'existe pas nécessairement sur tous les films ou sur toutes les séries de Netflix. Pour avoir accès aux contenus concernés par cette astuce, il faut se rendre sur le menu de l'application et sélectionner "Voir les titres à télécharger" (iPhone, iPad, Android, Fire), "Trouver des vidéos à télécharger" (Windows), ou "Plus de vidéos à télécharger" (Chromebook).

Par ailleurs, tous les abonnements à Netflix n'ont pas tous les mêmes avantages. Si vous avez souscrit à l'offre standard avec publicités, la moins chère de la plateforme de streaming à 5,99 euros par mois, vous pouvez seulement télécharger 15 titres par appareil et par mois pour les visionner hors ligne. Les deux autres abonnements proposent de télécharger 100 titres maximum. Il n'y a plus qu'à en profiter, en sélectionnant "Téléchargement" dans l'application de Netflix, où vous retrouverez tous les contenus que vous avez installés. Et ne tardez pas trop, car le téléchargement expire au bout d'un certain temps. A bon entendeur.