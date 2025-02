Cette série de Netflix avec un casting XXL se regarde en 6 heures, c'est l'événement de la semaine sur la plateforme

Un thriller politique sous haute tension avec des visages très connus du public sort sur Netflix cette semaine. Il possède tous les atouts pour créer l'événement sur la plateforme.

Chaque semaine, Netflix met en ligne de nouveaux films et de nouvelles séries pour ne pas lasser ses abonnés. C'est l'occasion de découvrir des classiques du cinéma, de la télévision, ou de nouveaux programmes produits exclusivement pour la plateforme de streaming. Cette semaine, elle met en ligne un thriller politique en six épisodes, servi par une intrigue haletante et un casting cinq étoiles. Avec tous ces ingrédients au menu, il ne fait que peu de doute que cette fiction va susciter la curiosité des abonnés et créer l'événement cette semaine.

Ce programme, créé par Eric Newman, Noah Oppenheim et Michael Schmidt, plonge le public dans les arcanes du pouvoir américain. La série intitulée Zero Day suit un ancien président américain très populaire à la retraite. Mais il est rappelé à ses obligations lorsque la planète est victime d'une cyber-attaque qui cause des milliers de morts à travers tout le pays. Suite à la demande de l'actuelle présidente des États-Unis, il se retrouve alors à la tête d'une commission spéciale chargée d'enquêter sur cette attaque.

Ce nouveau thriller politique s'inscrit dans les productions Netflix qui rassemblent un casting cinq étoiles. Dans le rôle du protagoniste, l'ancien président George Mullen, on reconnaît l'acteur Robert de Niro, immense acteur de Taxi Driver, Les Affranchis ou Le parrain 2, qu'on ne présente donc plus. Mais ce n'est pas le seul visage connu du casting : la série réunit également les comédiens Angela Bassett (Black Panther), Lizzie Caplan (Masters of Sex, 127 heures), Jesse Plemons (Killers of the Flower Moon, Fargo), Connie Britton (The White Lotus) et Dan Stevens (Downton Abbey). Rien que ça !

Au total, Zero Day est une série composée de six épisodes, et chacun dure moins d'une heure. Cette nouvelle série s'inscrit donc dans la liste des programmes courts de Netflix, qui peuvent se binge-watcher en seulement un week-end pour les plus impatients. La saison est mise en ligne le jeudi 20 février sur la plateforme de streaming. Comme d'habitude, il faut posséder un abonnement, moyennant entre 5,99 euros par mois (abonnement le moins cher mais avec publicités) et 19,99 euros par mois (abonnement le plus cher et le plus avantageux) pour découvrir ce nouveau contenu.