Le film d'aventure le plus cher de tous les temps avec un casting XXL est disponible sur Disney+

Il est, à ce jour, le film qui a coûté le plus cher de tous les temps. Ce blockbuster grand spectacle avec un casting de stars est à (re)voir en streaming.

Plongé dans les salles obscures ou devant son écran de télévision, happé par des aventures épiques de personnages fictifs, on peut souvent oublier que les films sont avant tout des productions qui peuvent coûter énormément d'argent. Et si l'investissement financier n'est pas nécessairement synonyme de chef d'oeuvre, cela peut être synonyme de grand spectacle. Le film le plus cher de tous les temps, actuellement visible en streaming, le montre bien.

A ce jour, Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence est considéré comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma (si l'on ne prend pas en compte l'inflation), même s'il est toujours délicat de savoir avec précision le budget d'un film si celui-ci n'a pas été rendu public. Selon l'enquête de Forbes datant de 2014, le quatrième épisode de la franchise aurait en effet coûté plus de 410,6 millions de dollars. D'autres chiffres sont sortis ces dernières années, estimant le coût du film entre 370 et 380 millions de dollars, ce qui en fait tout de même l'un des films les plus chers de tous les temps.

Rappelons que Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence est le quatrième film de la franchise portée par Johnny Depp, sorti en 2011. Dans ce nouvel opus, Jack Sparrow poursuit ses aventures en solo (sans Orlando Bloom et Keira Knightley donc) et retrouve une ancienne maîtresse. Avec cette dernière, tout comme Barbossa et Barbe Noire, il se lance en quête de la mythique fontaine de jouvence.

Si Johnny Depp (Jack Sparrow) et Geoffrey Rush (Barbossa) sont les seuls de la trilogie originale à rempiler dans ce quatrième film, ils sont accompagnés par d'autres acteurs renommés. Penelope Cruz prête ses traits à Angelica Teach, ancienne conquête de Jack Sparrow, tandis qu'Ian McShane (John Wick) incarne Barbe Noire.

Sam Claflin, de la saga Hunger Games, leur donne également la réplique, tout comme le regretté Richard Griffiths (Harry Potter). On peut également apercevoir le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, dans la peau du père de Jack Sparrow.

Si Pirates des Caraïbes 4 a coûté énormément d'argent, il en a également rapporté suffisamment pour assurer une suite à la franchise, sortie en 2017. Au total, La fontaine de jouvence a rapporté 1,045 milliard de dollars à travers le monde. En 2011, il était ainsi le troisième film ayant rapporté le plus de recettes sur l'année. Le quatrième épisode de Pirates des Caraïbes, ainsi que les autres films de la saga, sont visibles en streaming sur Disney+.