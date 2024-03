Même les plus grands fans de House of the Dragon n'ont pas remarqué ce détail dans la bande-annonce - la scène sera choquante

Quelques secondes de l'une des deux bandes-annonces de House of the Dragon présage l'un des moments les plus choquants de la série. Et vous êtes peut-être passés à côté.

Les fans de House of the Dragon ont été gâtés ce jeudi 21 mars 2024. HBO a mis en ligne non pas une, mais deux bandes-annonces pour la saison 2 de la série dérivée de Game of Thrones. Dans ces deux vidéos épiques, il est possible de découvrir les deux belligérants de la guerre qui couve depuis la saison 1 : les Noirs (Rhaenyra Targaryen et sa famille) et les Verts (le roi Aegon et les Hightower).

Ces deux bandes-annonces fourmillent de détails et d'apparitions que les plus grands fans de la série ont déjà pu commencer à décortiquer et analyser. Mais il n'est pas évident de tous les repérer, même pour les adorateurs les plus chevronnés de House of the Dragon. L'un d'entre eux est d'ailleurs un passage très court et énigmatique du trailer "Vert" : on peut apercevoir deux hommes de dos, l'un tenant une torche, l'autre une arme, passer dans un passage secret. Alicent et sa fille, la reine Helaena Targaryen, sont plus tard vues enveloppées dans des voiles noirs.

A priori, cette séquence peut paraître anecdotique, mais les lecteurs du roman A Song of Ice and Fire savent qu'elle ne présage rien de bon. Il s'agit en effet d'un clin d'œil à l'arrivée de deux personnages particulièrement terribles, prénommés "Blood and Cheese" (Sang et Fromage), l'un étant attrapeur de rat, l'autre un ancien sergent de la Garde. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont laisser une marque indélébile sur le reste de la saga et être à l'origine de l'une des scènes les plus choquantes de celle-ci.

Au micro d'Entertainment Weekly, Ryan Condal, co-créateur de House of the Dragon, reste mystérieux sur leur arrivée dans la saison 2 mais confirme qu'il s'agit bien d'eux dans cette séquence. Il met également les fans en garde : "A Song of Ice and Fire et Game of Thrones ont conditionné les téléspectateurs à s'attendre au pire et à l'imprévu. Mais oui, ce qui va se passer dans cette scène est assez horrible. On verra bien comment les gens réagiront sur ce qu'il va se passer".

Ce ne sont évidemment pas les seuls détails que l'on peut retrouver dans les deux-bandes-annonces. Les plus observateurs auront aperçus un Stark, Cregan, parler à Jacaerys, mais également le frère aîné d'Alicent, Gwayne Hightower. Les dragons sont également mémorables, comme Sunfyre ou Seasmoke. La saison 2 de House of the Dragon arrive très bientôt pour dévoiler tous ses mystères. C'est le 16 juin 2024 que le premier épisode sera diffusé aux Etats-Unis, et il sera disponible dès le lendemain en France. Pour l'heure, on ne sait pas encore sur quelle plateforme il sera diffusé sur notre territoire hexagonal.