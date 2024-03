Des stars, une course contre la montre effrénée et des scènes explosives : ce film d'action sera le prochain carton de Netflix

Netflix met en ligne le remake d'un film d'action explosif qui possède tous les ingrédients pour captiver les abonnés de la plateforme de streaming.

Les films et séries d'action français sont particulièrement populaires sur les plateformes de streaming, comme ont pu le prouver les succès stratosphériques d'Aka (6e film non-anglophone le plus populaire de tous les temps de Netflix), Lupin (3e série non-anglophone la plus populaire de Netflix) ou Coeurs noirs (l'une des séries les populaires sur Prime Video en 2023). Cette semaine, les abonnés de Netflix peuvent découvrir une nouvelle production française musclée qui possède tous les ingrédients du succès.

Avant d'être une production Netflix, Le salaire de la peur est d'abord un grand classique du septième art, réalisé par Henri-Georges Clouzot et sorti en 1953, qui avait remporté la Palme d'or et l'Ours d'or la même année (et c'est le seul film de l'histoire à avoir accompli cet exploit). Cette nouvelle version est réalisée par Julien Leclercq, auteur de nombreux succès musclés comme la série Braqueurs, Sentinelle ou encore le film Lukas avec Jean-Claude Van Damme.

Le remake Netflix du Salaire de la peur reprend l'intrigue du livre de l'écrivain Georges Arnaud, à l'origine du film de Clouzot : une équipe de choc a pour mission de faire convoyer dans le désert deux camions remplis d'explosifs, dans une région hostile. Leur objectif : faire exploser un puits de pétrole qui s'est embrasé et menace directement la vie de la population d'un camp de réfugiés. Ils ont 20 heures seulement pour transporter sans encombre 200 kilos d'explosifs à 800 kilomètres de là.

Côté casting, Yves Montand, Charles Vanel et Peter van Eyck cèdent aujourd'hui leur place à de véritables stars du cinéma d'action : Franck Gastambide et Alban Lenoir. Le premier a réalisé un carton à travers le monde avec son film Medellín, sur Amazon. Le second est la tête d'affiche de toutes les productions d'action récentes, Aka, Antigang et Balle perdue en tête. Ils sont également épaulés par Ana Girardot (La flamme) et Sofiane Zermani (plus connu sous le nom de Fianso).

Vous l'aurez compris, Le Salaire de la peur réunit absolument tous les ingrédients pour faire un carton sur Netflix : une histoire déjà ancrée dans l'imaginaire collectif, une course contre-la-montre effrénée et haletante, des séquences d'action explosives et spectaculaires, le tout servi par un casting très populaire auprès des abonnés. Pour découvrir Le salaire de la peur version 2024, rendez-vous sur la plateforme de streaming par abonnement à partir du 29 mars 2024.