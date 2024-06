Ce film très attendu provoque une guerre sur les réseaux sociaux plusieurs mois avant sa sortie

Il sort dans quelques mois, mais c'est déjà un événement sur les réseaux sociaux. Certains spectateurs sont impatients de voir ce film, d'autres s'agacent des réactions.

Il y a certains films qui provoquent davantage de ferveur que d'autres... au point de déchaîner les passions sur les réseaux sociaux ! C'est le cas de ce long-métrage ultra-attendu par une communauté de fans très active sur X. Alors qu'il ne sort que dans quelques mois, la mise en ligne de sa bande-annonce début avril a déchaîné les foules, entre les conquis qui n'ont pas manqué d'exprimer leur enthousiasme et les autres qui ne se sont pas tus non plus.

Réalisé par Todd Philipps, le film Joker avait fait l'effet d'un uppercut au moment de sa sortie au cinéma, fin 2019. Ce long-métrage, porté par Joaquin Phoenix, revisitait les origines du grand méchant de Batman en lui offrant une histoire sombre et violente qui critique le rêve américain et qui suggérait, en fond, que la société crée ses propres monstres. Eminemment politique, ce Joker a définitivement suscité le débat, mais a été très bien accueilli par la critique et le public en France, au point de se créer une solide fan-base très active sur les réseaux sociaux.

© Warner Bros

Face au succès du film, qui a permis à Joaquin Phoenix de décrocher son premier Oscar du meilleur acteur quelques mois plus tard, une suite a été mise en chantier. Intitulée Joker : folie à deux, ce projet a longtemps été tenu secret pour préserver la surprise. Et pour cause : le thriller devient une comédie musicale à part qui voit l'arrivée de Lady Gaga sous les traits d'Harley Quinn. Il faudra finalement attendre la fin de l'année 2024 pour découvrir le second épisode des aventures du Joker, mais une bande-annonce dévoilée début avril a permis aux fans de patienter. L'intrigue détaillée reste encore bien mystérieuse, mais les fans se sont donc déchaînés face à ces nouvelles images.

Certains crient déjà au "génie" ou à la "masterclass" grâce à un plan particulier de la bande-annonce (que l'on vous laissera découvrir), quand d'autres ont "tellement tellement tellement hâte de voir" le film. A l'inverse, des détracteurs se sont agacés de l'excès d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. "J'ai beaucoup aimé le premier, j'attends le deuxième de pied ferme, mais comme beaucoup de gens y voient déjà un chef d'oeuvre ça crée un sentiment de ras-le-bol avant même sa sortie", écrit un utilisateur sur X. "Le débat sur le "vrai cinema" après 2min de trailer #Joker2 m'a déjà bien gonflé et ça fait pas 24h, ils vont être long les 6 prochains mois". En réponse, certains ont reproché le "mépris" de certains cinéphiles. Nouvelle pièce dans la machine à clash.

Quel que soit votre camp, on ne peut nier que Joker : folie à deux sera une sortie événement. Encore un peu de patience, puisque le film est à découvrir dans les salles de cinéma le 2 octobre 2024.