James Cameron dévoile les secrets de ses œuvres dans une exposition inédite

La Cinémathèque française dévoile dès le 4 avril une exposition centrée sur l'oeuvre du réalisateur de Titanic, Avatar, Terminator ou encore Alien. L'occasion pour ses fans et les autres de découvrir les secrets du roi du box-office.

C'est l'esprit de l'un des cinéastes les plus novateurs de son époque qu'il sera possible de sonder dans une exposition inédite. Du 4 avril 2024 au 5 janvier 2025, la Cinémathèque Française à Paris dédie une exposition entière à "L'art de James Cameron". Les fans du cinéaste à qui l'on doit Avatar, Titanic, Terminator ou encore Alien, mais également les autres, pourront en apprendre plus sur l'oeuvre de celui qui est considéré comme le roi du box-office mondial.

L'exposition retrace six décennies de l'oeuvre de James Cameron : au total, ce sont plus de 300 œuvres rassemblées, dont 280 originales et 250 sont de la main du réalisateur lui-même. Dessins, accessoires, costumes, photographies ou encore dispositifs 3D seront rassemblés afin de comprendre son univers artistique, de ses premières idées d'enfants à ses réalisations d'adultes.

Un cinéaste à part

Il faut dire que James Cameron est définitivement un cinéaste à part dans le cinéma mondial. Réalisateur, scénariste et producteur canadien, il est l'esprit qui a imaginé certains des plus grands classiques du cinéma récents depuis les années 1980, et notamment ceux listés plus hauts. Avec Titanic, qui a remporté 11 Oscars, il reste onze années le plus gros succès au box-office mondial. Il sera dépassé pour la première fois en 2009 par... lui-même. A cette date, Avatar, son 10e long-métrage en tant que réalisateur, devient le film le plus populaire de tous les temps. Aujourd'hui, seul Avengers : Endgame a réussi à se hisser entre les deux films Avatar, qui figurent respectivement à la première et deuxième place du classement des plus gros succès du box-office mondial, juste devant Titanic.

Un tel succès s'explique non seulement par la créativité de son génie artistique, mais également par les prouesses techniques qu'il a cherché à réaliser de film en film. Il a d'ailleurs créé sa propre société de production, Lightstorm Entertainment, et a créé la société d'effets spéciaux Digital Domain. Lorsqu'il ne crée pas des films, il explore les fonds marins et s'engage pour les questions environnementales. Par ailleurs, ces longs-métrages sont souvent précurseurs dans leurs messages, comme les réflexions écologistes d'Avatar, ou encore la réflexion sur l'IA et le rôle des machines dans Terminator.

Horaires et tarifs de l'exposition

"L'art de James Cameron" est l'exposition temporaire de la Cinémathèque française, dans le 12e arrondissement de Paris, du 4 avril 2024 au 5 janvier 2025. Il est possible de la visiter en semaine (sauf le mardi) de 12h à 19h et le week-end, vacances scolaires et jours fériés de 11h à 20h (fermeture annuelle le 1er mai, le 25 décembre, et du 22 juillet au 27 août inclus). L'accès à l'exposition est néanmoins payante et coûte, plein tarif, 14 euros par personne. Le tarif réduit est fixé à 11 euros, tandis que les moins de 18 ans y ont accès pour 7 euros. Des visites guidées sont également organisées (16 euros plein tarif) les samedis et dimanches à 16h30.