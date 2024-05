Netflix supprime bientôt cette saga d'action culte, vous n'avez que quelques jours pour la regarder

Cette saga de films d'action adorée du public quitte Netflix dans les prochains jours. Si vous souhaitez la rattraper, c'est le moment ou jamais !

Netflix fait régulièrement le ménage dans ses contenus afin de laisser davantage de place aux nouveaux programmes disponibles sur la plateforme de streaming, ou alors parce que les droits d'exploitation finissent par expirer. C'est pourquoi l'une des franchises de films d'action cultissime, très populaire auprès du public, va bientôt disparaître. Les abonnés n'ont plus que quelques jours pour la rattraper.

Depuis son lancement en 2001, Fast and Furious s'est imposée comme une saga de films d'action incontournable du grand écran. Au programme des 11 longs-métrages sortis en vingt ans, des courses-poursuites survoltées et explosives qui tiennent en haleine le public. Plus spécifiquement, les spectateurs suivent les aventures de Dominic Toretto (Vin Diesel), un ancien prisonnier reconverti comme pilote de courses de rue, qui rencontre le policier Brian O'Conner (le regretté Paul Walker décédé dans un accident de la route en 2013), autre génie du volant.

© UNIMEDIA/SIPA (publiée le 21/05/2024)

Si les critiques des films Fast and Furious ne sont pas toujours unanimes ou positives, les spectateurs répondent toujours présent dès qu'un film de la saga sort. Elle est d'ailleurs l'une des plus populaires de tous les temps. Le premier épisode a enregistré 207 millions de dollars de recette, pour un budget de 38 millions de dollars.

Les autres films de la franchise ont poursuivi sur la voie du succès, jusqu'au record détenu par Fast and Furious 7, qui a engrangé 1,5 milliards de dollars à travers le monde. Au total, pour onze films, la saga a rapporté 7,3 milliards de dollars dans le monde entier (pour un budget total estimé à 1,8 millions de dollars).

Il faut dire que Fast and Furious offre toujours du grand spectacle à son public à travers des courses qui fonctionnent à l'adrénaline et des scènes d'action toutes plus impressionnantes les unes que les autres, le tout mêlé à des histoires familiales et de gangs qui tiennent en haleine les spectateurs. Si vous êtes passés à côté du phénomène, il faudra toutefois faire vite, car les 8 films de la franchise actuellement sur la plateforme de streaming sont supprimés de Netflix dès ce vendredi 31 mai.