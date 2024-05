Une nouvelle plateforme de streaming complètement gratuite est arrivée en France (et vous êtes peut-être passé à côté)

Il est possible de regarder plusieurs programmes en streaming gratuitement. Une nouvelle plateforme qui ne nécessite pas de débourser un centime est d'ailleurs récemment sortie en France.

Il peut être très facile de se perdre parmi les différentes offres de streaming tant il existe de plateformes en France. Si le visionnage en ligne de films et séries peut coûter cher, il existe également des sites gratuits et légaux pour regarder ses programmes favoris. Après france.tv, Arte ou TF1+, une autre plateforme de streaming gratuite est arrivée ces derniers jours en France.

Après France Télévision et TF1, c'est en effet au tour de M6 de développer une plateforme de streaming dédiée à ses programmes en donnant un coup de neuf à son ancien site de replay, 6play. Lancée le 14 mai, M6+ recense 30 000 heures de contenus dans l'année, dont un tiers sont totalement exclusifs. La sixième chaîne a annoncé que les utilisateurs de son site peuvent avoir accès à plus de 300 films, 300 séries et 200 marques dédiés à la jeunesse.

© Caroline DUBOIS/IM_photo/Shutterstock/TETRAMEDIA/SECUOYA STUDIOS

Mais qu'est-ce qu'on peut voir sur M6+ ? Sans débourser un centime, la plateforme de streaming a mis en ligne certaines séries diffusées sur sa chaîne télévisée, comme Why women kill. Parmi les contenus qu'on vous invite à découvrir et qui sont parfois même de grands classiques de la télévision américaine, citons Zoey's extraordinary playlist, Zorro, Les espions de la terreur, Black Sails, Veronica Mars, Glee ou encore Wolf Pack. Il est également possible de voir les programmes phares de la chaîne, comme Mariés au premier regard ou Top Chef en replay, mais aussi des anciens programmes de la trilogie du samedi, comme l'intégrale de Charmed.

Côté films, il y a plusieurs longs-métrages cultes déjà disponibles sur la plateforme qui ont été également diffusés à la télévision sur la Six, comme les deux épisodes de Top Gun, Taxi Driver, la saga Die Hard, La chute, Bienvenue à Zombieland, La vague, The Riot Club ou Les chansons d'amour. M6 annonce également que les contenus sont disponibles minimum 30 jours après leur mise en ligne.

L'accès à M6+ est totalement gratuit sur inscription. Mais comme toutes les plateformes de streaming françaises gratuite, il faut regarder des publicités pour y avoir accès. Un abonnement M6+ Max sans publicité est accessible à 4,99 euros par mois. Il est possible d'y souscrire après 7 jours d'essai gratuit et sans engagement. Pour profiter des contenus, il suffit de se rendre sur 6play.fr.