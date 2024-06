C'est la meilleure série comique de ces dernières années, et vous ne l'avez pourtant peut-être pas vue

Drôle, percutante et rafraichissante, c'est la sitcom du moment aux Etats-Unis, mais pourtant elle ne semble pas aussi populaire en France.

Envie d'une bonne dose de rigolade ? Il est possible de découvrir l'une des séries comiques les plus populaires du moment aux Etats-Unis sur une plateforme de streaming disponible en France. Si vous aimez The Office ou Parks and Recreation, vous pourrez vous laisser séduire par cette sitcom très attachante, diffusée depuis 2021.

Comme les deux programmes cités plus haut, Abbott Elementary est une série comique qui adopte le concept de "mockumentary", c'est-à-dire qui prétend que les personnages sont les héros d'un documentaire en train d'être tourné. Cette fiction a pour décor une école publique du quartier noir de Philadelphie et raconte la vie des professeurs qui, malgré des coupes budgétaires et des mauvaises gestions du district, sont suffisamment passionnés pour trouver des solutions et affronter les difficultés du quotidien.

© ABC/Tous droits réservés

Comme toute série comique, chaque épisode de 20 minutes se concentre sur une intrigue qui peut s'attraper au vol sans avoir vu le reste (même si l'on retrouve des fils conducteurs à chaque saison). Celle-ci raconte les péripéties de personnages attachants, hauts en couleur, mais loin d'être caricaturaux.

Si les thématiques traitées sont très sérieuses (le manque de financement alloué aux écoles publiques américaines), l'écriture est suffisamment subtile pour réussir à faire rire tout en faisant passer des messages. Aux Etats-Unis, Abbott Elementary est d'ailleurs un joli succès critique qui a déjà raflé trois Golden Globes en 2023 : celle de la meilleure série comique, de la meilleure actrice dans une série comique pour Quinta Brunson (actrice principale et créatrice de la série) et meilleur acteur dans un second rôle pour une série comique pour Tyler James Williams.

La série a déjà gagné quatre Emmy Awards, notamment celui du meilleur casting pour une série comique en 2022. Si vous êtes en manque de série comique américaine, vous pouvez découvrir dès à présent les deux premières saisons sur Disney+. La saison 3 d'Abbott Elementary est mise en ligne le 12 juin 2024 sur la plateforme de streaming, tandis qu'une quatrième est actuellement en cours de préparation.