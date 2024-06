"C'est la plus grande série de l'histoire" : cette série épique passionne chaque semaine les téléspectateurs

Les internautes sont au rendez-vous chaque semaine pour découvrir les nouveaux épisodes de cette série épique qui n'est pas sans rappeler un autre programme à succès récent.

Depuis le 17 juin, le rendez-vous est pris. Les téléspectateurs attendent chaque lundi de pouvoir découvrir le nouvel épisode de cette série épique et fantastique, qui passionne les internautes, avant d'en discuter sur les réseaux sociaux. C'est le programme à ne pas rater en ce moment en streaming.

Adaptée de l'oeuvre de George R.R. Martin, House of the Dragon raconte la guerre qui oppose la famille Targaryen, une centaine d'année avant le début de Game of Thrones et les aventures de Daenerys. La saison 2 a débuté il y a deux semaines déjà, et les fans ont pu découvrir comment le conflit qui oppose Rhaenyra, fille du roi Viserys, au clan Hightower, continue de s'enliser jusqu'à ce que l'affrontement soit inévitable et débouche sur une guerre entre maître dragons.

© Photograph by Ollie Upton/HBO

Sur les réseaux sociaux chaque semaine, les fans commentent la sortie de chaque épisode. Certains internautes français se lèvent même la nuit, ou visionnent l'épisode le matin avant de partir travailler, pour être certains de ne pas se faire spoiler. "Cet épisode était tout bonnement excellent, ça c'est le House of the Dragon que j'aime", commente l'un d'entre eux après la sortie de l'épisode 2. "C'est juste la plus grande série de l'histoire", ajoute un autre, quand un dernier juge le dernier épisode sorti "d'excellent. Brutal. Quelle bonne série !"

Ce succès n'est pas une surprise, puisque la première saison de House of the Dragon avait déjà remporté son succès. Avec plus de 9 millions de spectateurs pour son premier épisode et son final, elle a notamment permis à la série de réaliser le meilleur lancement d'une série HBO. Si la saison 2 fait pour le moment de moins bons chiffres (7,8 millions de téléspectateurs aux Etats-Unis pour son premier épisode), les fans ne manquent pas de répondre présent chaque lundi pour commenter l'épisode sur les réseaux sociaux.

Rappelons qu'il faut désormais se rendre sur la plateforme de streaming Max pour découvrir, chaque lundi, un nouvel épisode de House of the Dragon. Le contenu du site est également disponible pour certains abonnés de MyCanal qui ont souscrits aux formules Ciné Série et Friends & Family, mais également à ceux qui ont souscrit au pass Warner sur Prime Video.