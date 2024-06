Le meilleur film de tous les temps pour se remonter le moral est enfin disponible sur une plateforme de streaming

Besoin de vous remonter le moral ? Vous pouvez regarder ce film qui est une véritable machine à mettre de bonne humeur. Il est disponible en streaming.

Besoin d'un film douillet ou comique pour se remonter le moral ? Le septième art regorge de pépites lorsque le moral est en berne ou que l'on a besoin de déconnecter du quotidien. L'un d'entre eux est même un classique de l'histoire du cinéma hollywoodien, considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps dans de nombreux classements. Longtemps accessible uniquement à l'achat ou à la location, il est désormais à voir sur une plateforme de streaming par abonnement en France.

Sorti en 1952, il est est, encore aujourd'hui, un incontournable de la comédie musicale américaine, mais également du septième art tout court. Ce long-métrage, réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly (qui joue aussi dans le film), plonge le spectateur dans les coulisses d'Hollywood, alors que le cinéma muet se fait damer le pion par l'arrivée du parlant. Dans le détail, Chantons sous la pluie suit l'acteur muet Don Lockwood qui forme un couple de cinéma ultra-glamour avec Lina Lamont. En réalité, les deux vedettes ne peuvent pas se supporter, et l'actrice a surtout une voix criarde irritante. L'arrivée du cinéma parlant provoque un drame pour ce duo, qui pourrait toutefois être sauvé par une jeune actrice prometteuse, Kathy Selden.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 14/06/2024)

Ce n'est pas pour rien que Chantons sous la pluie a traversé les époques et les générations pour s'imposer comme un immense classique du cinéma. Même si les comédies musicales ne sont pas votre tasse de thé, difficile de ne pas succomber à l'humour et aux impressionnantes prestations qui égrènent le film. L'oeuvre est régulièrement qualifiée de meilleure comédie musicale de tous les temps, et est le cinquième meilleur film de tous les temps pour l'American Film Institute

Cette comédie musicale regorge de scènes hilarantes, reposant sur du comique de geste ou de situation, en plus d'être servie par une bande-originale joyeuse et entraînante et une touche des 50s qui lui confère un charme irrésistible. Le film est ponctué de plusieurs numéros de chant et de danse de haute voltige réalisés par le trio d'acteurs principal (Gene Kelly qu'on ne présente plus, Debbie Reynolds qui est également la mère de Carrie Fisher, ou Donald O'Connor).

L'inoubliable "Moses Suposes", l'entraînant "Singing in the rain", le jovial "Good Morning" ou l'impressionnant "Make em Laugh" possèdent toutes les qualités pour vous faire oublier vos soucis du quotidien. Chantons sous la pluie est à voir sur la nouvelle plateforme de streaming Max.