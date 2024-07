86 ans et 28 films : cette légende du cinéma qui a réalisé de grands classiques sort bientôt son dernier film

Âgé de 86 ans, ce réalisateur continue d'être extrêmement actif. Véritable légende du cinéma, il sort bientôt son nouveau film.

L'ancienne génération de cinéastes est loin d'avoir dit son dernier mot. Alors que Clint Eastwood (94 ans) est en train de boucler son dernier long-métrage et que Francis Ford Coppola (85 ans) a présenté sa dernière production au Festival de Cannes, un autre réalisateur octogénaire va sortir dans les mois qui viennent son dernier film. Et c'est l'un des plus attendus de l'année.

Il faut dire que, bien qu'il souffle ses 87 printemps en novembre prochain, ce cinéaste britannique n'a jamais ralenti la cadence et continue de sortir régulièrement de nouveaux longs-métrages. Avec déjà 28 films réalisés (sans compter ceux pour lesquels il porte la casquette de producteur), il s'est imposé comme un cinéaste majeur dont les dernières réalisations sont particulièrement scrutées. Certains sont devenus d'immenses classiques du septième art depuis ses débuts, même s'il n'a jamais remporté d'Oscar pour saluer ses talents de cinéaste. Ce réalisateur, c'est Ridley Scott.

Même si vous n'êtes pas très cinéphiles, le nom de Ridley Scott doit vous parler. Le réalisateur et producteur britannique a signé certains des grands films de science-fiction de ces dernières décennies, comme Alien, le huitième passager en 1979 (Oscars des meilleurs effets visuels) ou Blade Runner en 1982. Il s'est également essayé au péplum avec Gladiator en 2000 (5 Oscars dont celui du Meilleur film), au film historique avec Kingdom of heaven ou Le dernier duel, ou encore la comédie dramatique avec Thelma et Louise en 1991 (Oscar du meilleur scénario original l'année suivante).

Âgé de 86 ans, Ridley Scott continue de sortir de nombreux films. Si son dernier en date reste sa fresque Napoleon qui a reçu des avis très mitigés à sa sortie en 2023, son prochain long-métrage sort très bientôt. Il s'agit de la suite de Gladiator, dont l'intrigue se déroule 20 ans plus tard et suit l'évolution du fils de Maximus et Lucilla, incarné par Paul Mescal (Normal People). Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn et Pedro Pascal complètent la distribution. Sa sortie est programmée pour le 13 novembre en France, et promet déjà d'attirer les curieux en salles.