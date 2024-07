Ce thriller italien que personne n'avait vu venir devient n°1 sur Netflix, il "tient en haleine" les abonnés

En seulement quatre jours, ce film italien a pris tout le monde par surprise et s'est hissé en tête du top quotidien de Netflix devant des blockbusters.

Le classement des programmes les plus visionnés de Netflix réserve chaque jour des surprises. Si certaines séries très populaires sont rapidement hissées en tête, d'autres productions moins connues réussissent tout de même à se faire un nom et à susciter la curiosité des abonnés de la plateforme de streaming. C'est le cas de ce thriller italien, sorti seulement le 11 juillet qui est désormais n°1 du top des films les plus vus du moment, devant les blockbusters Super Mario Bros, le film et Le flic de Beverly Hills : Axel F.

Réalisé par Renato de Maria, Evanouis dans la nuit raconte l'histoire d'un couple, Pietro et Elena, en plein divorce qui voient leurs enfants dont ils se disputent la garde disparaître mystérieusement alors qu'ils étaient sous la surveillance de leur père., dans une maison de campagne totalement isolée. Ils découvrent rapidement que leurs progénitures ont été kidnappées, et qu'ils ont 36 heures seulement pour payer la rançon. Une course contre la montre débute alors. Mais qui est coupable ? Et pourquoi tous ses proches commencent à se comporter bizarrement ?

© Sara Petraglia/Netflix © 2024

Les abonnés de Netflix se sont ainsi montrés curieux devant ce film italien aux multiples rebondissements, remake du film argentin Seventh floor (sur Prime Video), porté par Riccardo Scarmacio (Dalida, John Wick 2 Caravage) et Annabelle Wallis (Peaky Blinders, Annabelle).

Pourtant, il y a eu peu de mise en avant par la plateforme avant sa sortie, et les critiques des spectateurs sur Allociné restent relativement mitigés. Les spectateurs saluent ainsi "un thriller qui nous tient en haleine", avec "tous les ingrédients" et "une tension nécessaire", même si la "mécanique est connue, c'est bien fait". D'autres internautes qui ont posté leur critique sur l'agrégateur d'avis français ont déploré qu'on "devinait l'histoire dès le début" à cause d'"un scénario faible et absurde", surtout "son dénouement un peu abracadabrantesque".

Evanouis dans la nuit semble toutefois réussir à distraire suffisamment les abonnés de Netflix le temps d'une soirée, comme le prouve cette place de n°1 dans le top des programmes les plus vus. La question reste désormais de savoir combien de temps est-ce qu'il continuera à trôner en tête.