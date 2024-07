Au programme TV : c'est l'un des plus grands films de Clint Eastwood, il a remporté 4 Oscars et bouleversé le public

Il est possible de (re)voir cette semaine l'un des chefs d'oeuvre de Clint Eastwood, encensé par la critique, le public et par l'Académie des Oscars.

Attention, chef d'oeuvre. Cette semaine à la télévision, il est possible de profiter d'une soirée d'été pour (re)voir l'un des plus grands films de Clint Eastwood. Couronné de 4 Oscars (Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice et Meilleur second rôle masculin), il a dévasté le public et bouleversé la critique. Il s'agit, sans doute possible, de l'une des œuvres majeures de la carrière déjà très remplie du réalisateur et acteur.

Sorti en 2004, ce drame réalisé et joué par Eastwood lui-même suit l'histoire de Frankie, un entraîneur de boxe, rejeté par sa fille et renfermé sur lui-même, qui évite toute relation et tout attachement affectif. Il sera poussé dans ses retranchements par Maggie, une trentenaire à la recherche d'un coach qui veut concrétiser son rêve : devenir une championne du ring. D'abord réticent, Frankie se laisse finalement convaincre par la détermination de la jeune femme et noue avec elle une complicité inattendue. Vous l'aurez peut-être reconnu à son synopsis, ce film, c'est Million Dollar Baby.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 16/07/2024)

Plus qu'un film de boxe, Million Dollar Baby est une oeuvre très émouvante et parfaitement maîtrisée, tant au niveau de l'écriture, sa direction artistique ou son jeu d'acteur précis (Hilary Swank et Morgan Freeman en tête qui donnent la réplique à l'Inspecteur Harry). Après Sur la route de Madison, Clint Eastwood y prouve encore une fois sa sensibilité jusque dans son dernier acte dévastateur. Et le public ne s'y est pas trompé, puisque le long-métrage a engrangé plus de 100 millions de dollars au box office américain et 3,1 millions d'entrées en France à sa sortie.

Si vous êtes passés à côté du phénomène Million Dollar Baby, le drame de Clint Eastwood est diffusé à la télévision ce dimanche 21 juillet 2024. Il est programmé sur Arte à partir de 21h. Il sera également possible de le rattraper mardi 23 juillet dans l'après-midi, toujours sur la chaîne franco-allemande, à partir de 13h35.