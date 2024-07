Netflix supprime bientôt un thriller haletant de Clint Eastwood, il ne vous reste que quelques jours pour le voir

Ne tardez pas pour rattraper ce film policier aux deux Oscars, réalisé par Clint Eastwood avant qu'il ne quitte Netflix dans les prochains jours.

Comme toutes les plateformes de streaming, Netflix fait régulièrement le tri dans son catalogue pour laisser davantage de place à ses nouveautés, ou lorsque les droits d'exploitation des films sont arrivés à échéance. C'est pourquoi dans les prochains jours, ce film policier réalisé par Clint Eastwood sera supprimé de la plateforme de streaming. Acclamé par la critique, couronné de deux Oscars, c'est un immanquable de sa filmographie qu'il ne faut donc pas tarder à visionner tant que c'est possible.

Car si Clint Eastwood est un acteur reconnu, c'est également un réalisateur à succès, qui a signé dans sa seconde partie de sa carrière d'immenses films, particulièrement appréciés du public et de la critique. Sorti en 2003, ce thriller est l'adaptation d'un roman de Dennis Lehane qui a rencontré un certain succès au box-office (156 millions de dollars au box-office mondial et plus d'un million d'entrées en France), tout comme l'adhésion de la critique qui l'a noté très positivement en France et à l'étranger. Ce film, c'est Mystic River.

L'intrigue débute à Boston, en 1975. Le public y découvre l'histoire tragique de Jimmy, Dave et Sean, trois amis d'enfance confrontés à un drame : alors qu'ils jouaient dans la rue, Dave est enlevé par deux hommes sous le regard de ses amis et séquestré pendant plusieurs jours avant d'en réchapper. Vingt-cinq ans plus tard, les trois amis ont suivi des voix différentes mais se retrouvent une nouvelle fois autour d'un tragique événement ; le meurtre de la fille de Jimmy. Dave est le principal suspect du crime, pour lequel Sean est chargé d'enquêter.

Véritable drame policier déchirant, Mystic River est servi par son histoire sombre, mais également par la prestation de son trio d'acteurs, Kevin Bacon, Tim Robbins et Sean Penn. Ces deux derniers ont d'ailleurs chacun reçu un Oscar pour leur performance dans le film. La distribution est complétée par la présence de Laurence Fishburne, Laura Linney ou Eli Wallach. Si vous n'avez pas encore vu Mystic River, que vous êtes désormais curieux de le découvrir et que vous êtes abonnés à Netflix, ne tardez pas : le film de Clint Eastwood quitte la plateforme de streaming le 31 juillet.