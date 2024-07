Ce film d'horreur est le plus attendu de l'été, il va décoiffer les spectateurs

Ce slasher, qui se déroule dans les années 1980 à Hollywood, promet de créer l'événement en salles cet été.

Qui a dit que l'été n'était pas propice au visionnage de films d'horreur ? Si jamais le soleil n'est pas au rendez-vous ou que la chaleur est trop écrasante, il est possible de se ruer dans les salles de cinéma pour découvrir ce slasher, dernier d'une trilogie qui a séduit le public et la critique par le passé.

Sorti en 2022, X était le premier volet de la franchise créée par Ti West. Ce Massacre à la tronçonneuse dans le milieu du film pour adultes, qui se déroulait dans les années 1970, a ensuite été suivi par son prequel, Pearl, qui racontait les origines de la méchante du premier épisode, cette fois au Texas, durant la Première Guerre mondiale, sur fond d'horreur psychologique. Dans les deux films, on retrouve l'actrice Mia Goth (vue dans le remake de Suspiria, Le Secret des Marrowbone ou Emma), qui incarne autant l'héroïne du film que l'antagoniste. Elle rempile également dans le troisième et dernier volet de cette saga, MaXXXine.

© Justin Lubin Starmaker Studios LLC

Nouveau slasher, MaXXXine se déroule plusieurs années après X, alors que Maxine Minx, seule rescapée du massacre du premier épisode, cherche à devenir actrice de cinéma dans le Los Angeles des années 1980. Lorsqu'elle décroche enfin le rôle tant désiré, elle découvre qu'un tueur mystérieux traque les stars d'Hollywood, et que son propre passé sombre peut à tout moment être révélé. Face à Mia Goth, le public reconnaîtra Elizabeth Debicki (The Crown), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Lily Collins (Emily in Paris) ou encore Kevin Bacon (Mystic Rivers) et Michelle Monaghan (True detective).

Pour découvrir MaXXXine, et connaître le sort réservé par le Traqueur de la Nuit à l'héroïne de la saga, c'est au cinéma, à partir du mercredi 31 juillet, qu'il faut se rendre. Et si vous souhaitez voir X ou Pearl avant, le premier est à acheter ou louer sur les plateformes dédiées, tandis que le second est disponible sur Netflix.